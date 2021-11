Le prochain téléphone 5G à petit budget de Samsung pourrait abandonner la prise casque

Les premiers rendus basés sur la CAO du prochain Galaxy A53 5G de Samsung sont apparus en ligne la semaine dernière, révélant un design familier. Le leaker fiable Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) s’est maintenant associé à 91Mobiles pour publier des rendus CAO du Galaxy A33 5G.

Les rendus divulgués révèlent un écran plat avec une encoche en forme de U en haut pour la caméra selfie. Au dos du téléphone se trouvera une configuration à quatre caméras, similaire à celle du Galaxy A53 5G. Malheureusement, les rendus suggèrent également que le successeur du Galaxy A32 n’aura pas de prise casque 3,5 mm. Cette décision n’est cependant pas une surprise, car aucun des meilleurs téléphones Android de Samsung n’inclut le port analogique.

Selon les rumeurs, le Galaxy A33 5G arborerait un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FHD+. Comme le Galaxy A53, il semble que Samsung ne lancera pas une variante 4G du Galaxy A33.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En plus du Galaxy A33 5G, Samsung travaillerait également sur un téléphone 5G d’entrée de gamme appelé Galaxy A13 5G. On dit qu’il comporte un écran HD+ de 6,48 pouces et le chipset Dimensity 700 de MediaTek. Selon le pronostiqueur @TheGalox, le téléphone comprendra également un système de caméra à triple objectif doté d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur d’empreintes digitales latéral et d’une batterie de 5000 mAh avec une charge de 25 W.

Le Galaxy A33 5G devrait être lancé au début de l’année prochaine, avec quelques autres appareils Galaxy A de la série 2022.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Le rêve d’un utilisateur avancé

Test du Samsung Galaxy Z Fold 3: Plier une note

Samsung vise une adoption plus large de son pliable haut de gamme, le Galaxy Z Fold 3, mais les nouveaux changements vont-ils assez loin pour convaincre les gens de dépenser 1 800 $ dessus ? Découvrez-le dans notre test Samsung Galaxy Z Fold 3 !

Achetez plus intelligemment, pas plus difficilement

8 règles simples pour acheter de la technologie Black Friday

Le Black Friday est un tsunami d’offres et de « offres » qui ne sont pas vraiment en vente, et bien que les ventes de vêtements et de jouets soient assez simples, tout achat de technologie autour du Black Friday peut comporter de nombreux pièges et incertitudes. Éliminons une partie des conjectures et faisons du shopping comme un pro pour votre nouveau téléphone, ordinateur portable, écouteurs et tout le reste.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste fabuleux.