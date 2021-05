Le prochain téléphone 5G super bon marché de Samsung vient de fuir dans son intégralité – .

Les téléphones phares de Samsung sont souvent ceux qui attirent le plus l’attention des publications comme la nôtre, mais des millions de personnes dans le monde préfèrent dépenser leur argent ailleurs et sont plus qu’heureuses d’utiliser des combinés plus abordables plutôt que ceux qui se vendent à plus de 1000 $. . En fait, malgré leurs prix plus bas, les téléphones «économiques» modernes n’ont pas à faire de compromis en ce qui concerne les fonctionnalités importantes, y compris la prise en charge des réseaux 5G.

La technologie 5G n’a pas encore pleinement pénétré le marché, mais nous obtenons déjà une poignée de téléphones 5G bon marché pour accompagner tous les produits phares coûteux des meilleurs fournisseurs. À ce stade, vendredi, 91mobiles ont partagé de nouvelles images divulguées du Galaxy A22, qui serait le téléphone 5G le moins cher de Samsung à ce jour.

Comme c’était le cas pour plusieurs téléphones précédents de la série Galaxy A, le Galaxy A22 présente une encoche en forme de goutte en haut de l’écran qui abrite la caméra selfie. Il y aura à la fois un modèle 4G et un modèle 5G de ce téléphone, et bien que les conceptions soient pratiquement identiques en un coup d’œil, il y a quelques différences subtiles à noter.

Fuite d’images du Galaxy A22 5G de Samsung. Source de l’image: 91mobiles

Tout d’abord, la lunette du modèle 4G semble être légèrement moins envahissante que celle du modèle 5G. Les deux téléphones ont également un module de caméra carré dans le coin supérieur gauche du panneau arrière, mais là où le modèle 5G dispose de trois caméras et d’un flash, le modèle 4G insère quatre caméras dans le module et déplace le flash LED en dessous.

Au total, le Galaxy A22 4G est tout simplement plus puissant que son frère 5G. Des fuites affirment que le modèle 4G aura un écran HD + AMOLED de 6,4 pouces, un processeur MediaTek Helio G80 et un système de caméra avec une configuration 48MP + 5M + 2MP + 2MP. La caméra selfie fonctionne à 13 mégapixels, et la RAM et le stockage sont encore inconnus.

En ce qui concerne le Galaxy A22 5G, vous devriez vous attendre à un écran LCD FHD + de 6,4 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 700 et trois caméras dans une configuration 48MP + 5MP + 2MP. Le modèle 5G est également légèrement plus épais et plus lourd que le modèle 4G, mais les deux sont livrés avec des batteries de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 15 W.

Enfin, et peut-être le plus important, le Galaxy A22 devrait coûter environ 200 000 KRW, soit environ 180 dollars. À titre de comparaison, le Galaxy A42 5G de Samsung est au prix de 359,99 $ sur Amazon et lancé pour 449000 KRW en Corée du Sud en novembre dernier. Si le Galaxy A22 5G coûte vraiment la moitié du prix du Galaxy A42 5G, il pourrait devenir l’un des téléphones 5G les plus abordables du marché.

