Le prochain téléphone Android d’Honor arrivera avec des applications Google préinstallées

En novembre de l’année dernière, Huawei a vendu sa marque Honor pour tenter de la sauver des sections américaines. Après être devenu une marque indépendante, Huawei s’est concentré sur la restauration de partenariats avec des sociétés telles que Qualcomm, Intel, Sony et autres.

Source: Honore l’Allemagne sur Twitter

En réponse à une question sur la prochaine série Honor 50, la société a maintenant confirmé sur Twitter que les téléphones seront lancés avec les applications et services Google. Étant donné que Honor était une sous-marque de Huawei lorsque la société a été ajoutée à la «liste des entités» du département américain du commerce en mai 2019, elle ne pouvait pas expédier de téléphones avec les services Google. Maintenant que Honor est une marque indépendante, elle n’est plus soumise à ces restrictions. De plus, Honor a confirmé que ses téléphones Android continueraient à utiliser le skin Magic UI.

Le prochain Honor 50 sera parmi les premiers téléphones à être alimenté par le nouveau chipset 6 nm Snapdragon 778G 5G de Qualcomm. Bien que Honor n’ait pas encore révélé de date de lancement spécifique, le téléphone devrait faire ses débuts le mois prochain.

Un nouveau téléphone phare appelé Honor 50 Pro devrait également faire ses débuts aux côtés du Honor 50 vanille. Le modèle Pro aurait le même chipset Snapdragon 888 que les meilleurs téléphones Android actuellement sur le marché. La série Honor 50 peut également être livrée avec un écran AMOLED 120Hz, une caméra principale de 50MP et deux caméras selfie.

