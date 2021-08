Le prochain téléphone économique de Realme pourrait afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Realme 8i, le prochain téléphone économique de la société et le successeur du Realme 7i de l’année dernière, devrait bientôt être lancé en Inde. Le PDG de Realme, Madhav Sheth, avait annoncé le lancement de Realme 8i et Realme 8s en Inde il y a quelques semaines.

Aujourd’hui, nous avons les spécifications complètes du smartphone économique Realme 8i ainsi qu’une vue à 360 degrés du téléphone. Les gens de Digit ont obtenu les spécifications complètes du téléphone ainsi que des rendus de presse haute résolution en collaboration avec le célèbre leaker OnLeaks.

Le Realme 8i sera le troisième appareil de la série après le Realme 8 et le Realme 8 Pro. En plus du Realme 8i, nous attendons également le téléphone économique Realme 8s. Mais pour l’instant, voici ce que le Realme 8i est censé apporter à la table.

Spécifications du Realme 8i (fuite)

En commençant par l’affichage, le Realme 8i apporterait un écran de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. Le Realme 7i était l’un des téléphones 90 Hz les moins chers d’Inde et avec le Realme 8i, la société pouvait remporter la couronne en tant que téléphone le moins cher avec un écran 120 Hz.

Salut à tous! J’espère que vous allez tous bien ! Alors… Voici votre tout premier aperçu du #Realme8i à travers les rendus de presse officiels haute résolution ainsi que sa fiche technique complète ! Au nom de @digitindia -> https://t. co/0Cm3a03G84 pic.twitter.com/htI3CZmkd924 août 2021

Sous le capot, le Realme 8i devrait être alimenté par le nouveau chipset MediaTek Helio G96 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2. L’Helio G96 est livré avec deux cœurs Arm Cortex-A76 cadencés jusqu’à 2,05 GHz et six cœurs Arm Cortex-A55 pour plus d’efficacité avec le GPU Mali-G57 MC2.

En termes de photographie, la fuite suggère que le Realme 8i pourrait contenir un ensemble de trois caméras avec un appareil photo principal de 50 MP, un appareil photo de portrait de 2 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Pour les selfies, l’appareil aura un tireur de 16MP à l’intérieur de la découpe latérale du trou de perforation. Un 5 000 mAh fera le show et il devrait également être soutenu par un chargeur rapide.

Enfin, en termes de design, le Realme 8i serait doté d’un design dégradé, d’un dos brillant et de bords incurvés. L’appareil devrait être livré avec une prise casque 3,5 mm et également un port de type C. Le téléphone mesurerait 8,6 mm d’épaisseur et 196 grammes.

Pour l’instant, nous n’avons pas encore la date de lancement du téléphone. On devrait en savoir plus sur la marque dans les prochains jours. Pendant ce temps, Redmi 10 Prime sera lancé en Inde le 3 septembre, ce qui pourrait rivaliser avec le Realme 8i lors de son lancement.