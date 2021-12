Le prochain téléphone phare de Xiaomi sera lancé le 28 décembre

Un an exactement après le lancement du Mi 11, Xiaomi devrait lancer le successeur le 28 décembre, a annoncé la société via son compte officiel Weibo. La nouvelle gamme s’appellera la série Xiaomi 12, suite à la décision de la société de supprimer progressivement sa marque Mi plus tôt cette année. Une affiche teaser présente le sprinter chinois Su Bingtian, ce qui laisse présager que l’événement sera probablement axé sur le marché chinois avant que les produits phares de Xiaomi ne se dirigent vers les marchés mondiaux en 2022.

La gamme de la série 12 de Xiaomi pourrait inclure jusqu’à quatre appareils différents, selon Gadgets 360. Ceux-ci incluent le Xiaomi 12, le 12 Pro, le 12X et le 12 Ultra, bien qu’il soit possible que tous ne soient pas annoncés au cours du mois de décembre. événement (le Mi 11 Ultra de cette année n’a été annoncé que fin mars, par exemple). Gizmochina rapporte que des dirigeants de Xiaomi ont été aperçus en train d’utiliser les trois autres téléphones pour publier sur leurs comptes Weibo.

Il n’y a pas beaucoup de détails officiels sur les prochains combinés, mais Xiaomi a confirmé qu’ils seront alimentés par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Des images marketing apparentes des Xiaomi 12 et 12 Pro partagées par le leaker @UniverseIce sur Twitter montrent que les téléphones seront dotés de caméras perforées orientées au centre. D’autres spécifications rumeurs du Xiaomi 12 incluent une triple caméra arrière, selon les rendus divulgués de @OnLeaks, avec un capteur principal de 50 mégapixels.

Bien que les téléphones Xiaomi ne soient pas très présents aux États-Unis, il est classé deuxième plus grand fabricant de smartphones en Europe et deuxième plus grand fabricant Android au monde derrière Samsung. La demande est tirée par des téléphones comme le Xiaomi Mi 11, qui offre des spécifications comparables aux produits phares de Samsung à des prix beaucoup plus abordables.

Le Xiaomi Mi 11 a été lancé dans le monde en février de cette année, ce qui, espérons-le, signifie que la version internationale du Xiaomi 12 arrivera peu de temps après l’événement de décembre.