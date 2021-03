Le prochain téléphone premium de Nokia pourrait avoir un appareil photo 108MP et être lancé le 8 avril

Il y a des mises à jour officielles et non officielles de Nokia à partager ce week-end. D’abord la nouvelle officielle: le propriétaire de la marque Nokia, HMD Global, a annoncé un événement de lancement pour le 8 avril, date à laquelle nous allons vraisemblablement jeter un coup d’œil à son prochain smartphone haut de gamme.

L’invitation à l’événement utilise le hashtag #LoveTrustKeep et a une image d’un homme regardant une canopée d’arbres. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir tirer quoi que ce soit de ces indices sur ce qui pourrait être en magasin, mais n’hésitez pas à utiliser votre propre imagination.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de rumeurs sur Nokia récemment, mais une possibilité pour ce qui sera lancé lors de cet événement est le Nokia 10 – la suite tant attendue des téléphones les plus performants actuellement de la gamme Nokia, le Nokia 8.3 5G. et le Nokia 9 Pureview.

NokiaPowerUser a des informations privilégiées intéressantes qui pourraient être pertinentes ici: ses sources rapportent qu’un nouveau téléphone Nokia est en route avec un processeur Qualcomm Snapdragon 775 à bord et un appareil photo principal de 108 MP comme l’un des cinq appareils photo installés à l’arrière.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

NokiaPowerUser poursuit en soulignant que le nom du Nokia G10 a été repéré dans les dépôts réglementaires, et que la stratégie de dénomination plutôt étendue de Nokia pour ses smartphones pourrait certainement utiliser un bon redémarrage propre.

Plus de détails révélés dans la fuite suggèrent la prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K / 60 ips, la 5G embarquée et la compatibilité avec les derniers réseaux et appareils Wi-Fi 6E. Il semblerait que nous cherchions ici un téléphone de milieu de gamme.

Rien de tout cela n’est encore garanti, et nous avions entendu précédemment que Nokia préparait un combiné alimenté par le processeur Snapdragon 875, maintenant annoncé et disponible sous le nom de Snapdragon 888. Il est possible que plusieurs modèles différents soient en préparation.

Quelque chose arrive le 8 avril, que ce soit le Nokia G10, un téléphone phare avec un nom différent, ou aucune de ces deux options. Nul doute que nous entendrons encore quelques rumeurs et prédictions sur ce qui nous attend d’ici là.