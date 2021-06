Le prochain téléphone Surface Duo de Microsoft pourrait arriver cet automne

Le Surface Duo original de Microsoft était… problématique, c’est un euphémisme, mais la société semble vouloir faire amende honorable en 2021. Des sources de Windows Central affirment qu’un Surface Duo 2 (ou quel que soit son nom) aura une date de sortie cet automne, peut-être en septembre ou octobre.

Le Surface Duo 2 pourrait également représenter une mise à niveau des performances dont nous avons grand besoin. Les informateurs ont déclaré que le téléphone à double écran présenterait le “dernier SoC phare” pour 2021, suggérant qu’il passerait du Snapdragon 855 vieillissant (déjà obsolète par le lancement du Duo en 2020) à un Snapdragon 888 beaucoup plus rapide. Vous pouvez vous attendre à juste titre à la 5G, et la fuite fait également allusion à la prise en charge de NFC pour les fonctionnalités tap-to-pay.

Vous obtiendrez également un système de caméra bien amélioré. Au lieu du seul appareil photo 11MP d’avant, le Surface Duo 2 inclurait un réseau de caméras externes (complet avec bump) pour prendre des photos améliorées.

La conception de base du Surface Duo serait transférée au Duo 2 avec quelques ajustements. Vous verriez des écrans «légèrement plus grands» dans le même rapport hauteur/largeur, mais avec des coins arrondis et des cadres plus fins. Il devrait ressembler davantage à un téléphone moderne qu’à un vestige de 2019, en d’autres termes. Cependant, la forme et la taille générales resteraient les mêmes, alors ne vous attendez pas à ce que ce soit plus facile à ranger si la fuite est précise.

Certaines questions demeurent cependant, notamment sur le prix. Le premier Surface Duo coûtait 1 399 $ lorsqu’il était neuf, ce qui en fait une vente très difficile à moins que vous ne soyez fortement investi dans l’écosystème Microsoft et prêt à supporter les nombreux problèmes du téléphone. Le Surface Duo 2 pourrait faire face à des défis similaires s’il coûte un montant similaire, même si les spécifications sont beaucoup plus compétitives. Le Galaxy Z Fold 2 est sans doute un meilleur achat que le Duo grâce à ses composants internes plus puissants, son logiciel fiable et son écran pliable plus intelligent, et il pourrait toujours représenter un achat plus judicieux si la suite du Duo reste chère.