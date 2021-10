America’s Next Top Model a vu des dizaines d’espoirs de modèles au cours de sa course. L’une d’entre elles était la vedette du cycle 12, Allison Harvard. Harvard a été informée des essais pour la série de compétitions de téléréalité par un découvreur de talents de sa ville natale. Elle a fait tourner la tête des juges avec ses grands yeux et sa personnalité innocente. Bien qu’elle n’ait pas gagné et ait été finaliste au cours de son cycle, elle est apparue dans une saison All-Stars. Encore une fois, elle a perdu. Mais son succès s’est étendu au-delà du spectacle.

Harvard est apparu sur des couvertures de magazines, tels que Harper’s Bazaar, L’Officiel, ONE et WeTheUrban. Maintenant, elle troque les séances photo et les défilés internationaux pour un autre titre : épouse.

L’ancienne de l’ANTM a annoncé sur Instagram qu’elle et son petit ami de sept ans, Jeremy Burke, se sont mariés dans un ranch de San Luis Obispo, en Californie. « Je t’aime tellement », a-t-elle écrit avec plusieurs photos de leur cérémonie. « Nous avons la famille et les amis les plus incroyables et ce fut vraiment le meilleur jour de ma vie. »

Burke, qui se décrit comme un créatif de LA, a également partagé des moments de leur journée spéciale, qualifiant leur mariage de « plus beau jour de ma vie ». Les jeunes mariés ont pris une photo devant une tour de fleurs rouges et bleues et ont partagé leur joli hashtag : #BurkeGotIntoHarvard. Harvard a enfilé un diadème avec une robe blanche traditionnelle et un voile pour le grand jour.

En septembre, Harvard a consacré une publication Instagram à Burke, écrivant : « Je t’aime tellement et j’ai hâte de t’épouser. Je suis tellement excité de commencer ce prochain chapitre ensemble et j’ai hâte de t’appeler ~mon mari~ Ces 7 dernières années ont été une telle aventure et j’ai tellement appris de toi. Tu es ma personne préférée dans le monde entier et je suis tellement heureuse que tu sois dans ma vie. »

Harvard est depuis lors passé à un autre monde créatif : NFT. Elle remercie Burke de l’avoir aidée à monétiser son amour pour l’industrie. Burke a aidé Harvard à vendre sa première baisse de NFT pour 75 ETH, d’une valeur de 159 000 $.