Le procureur activiste qui a laissé sortir le meurtrier de masse de Waukesha a des opinions très « intéressantes » – RedState

Hier soir, une horreur inimaginable s’est rendue à Waukesha, dans le Wisconsin, alors qu’un SUV rouge se précipitait dans un défilé, frappant les enfants comme les adultes. Au moins cinq personnes sont mortes selon les derniers rapports. L’agresseur a été identifié comme étant Darrell E. Brooks, un « rappeur » avec une longue histoire de conduite criminelle.

Un regard sur le casier judiciaire de Brooks est révélateur et comprend des chefs d’accusation liés à la violence domestique et sexuelle. Des vidéos sur ses réseaux sociaux indiquent également qu’il a des opinions nationalistes noires, y compris la promotion de la « révolution ».

Lorsque Brooks a été identifié, la question immédiate est devenue de savoir comment une personne accusée de plusieurs crimes, y compris des évaluations de violence domestique, a été libérée de prison avec une caution de 1 000 $ seulement deux jours auparavant. La réponse à cette question devient de plus en plus claire à mesure que nous découvrons le bureau du procureur qui a traité ces affaires.

Apparemment, l’ADA John Chisholm, dont le bureau s’est occupé du dernier combat de Brooks avec la justice, est un grand partisan du militant d’extrême gauche DA George Gascon. RedState a couvert les répercussions des terribles politiques de promotion du crime de Gascon dans le passé. Chisholm est également un grand promoteur de la caution en espèces, parfois appelée « réforme de la caution », qui a systématiquement remis des criminels violents dans la rue pour commettre plus de crimes dans les grandes villes comme New York, Chicago et Los Angeles.

En tant que procureur, je suis engagé dans une réforme de fond qui affirme la justice procédurale, des résultats proportionnés et une véritable santé et sécurité publiques. Dans un article publié le mois dernier, le défenseur public en chef de MKE Co. et moi-même proposons un paradigme pour une réforme efficace : https://t.co/DRYAHYrXmr – John Chisholm (@DAJohnChisholm) 17 janvier 2020

C’est une question qui exaspère beaucoup, surtout ceux d’entre nous qui croient qu’il y a des problèmes avec le système de justice pénale. Mais alors que les poursuites trop zélées sont un problème dans certains endroits, la solution à cela est de ne pas laisser les criminels violents revenir dans la rue via une « réforme de la libération sous caution » ridiculement appliquée.

Au lieu de considérer l’inconduite des procureurs comme un problème à résoudre dans les limites de ce que cela signifie, les démocrates, largement soutenus par George Soros, ont cherché à produire une « réforme de la justice pénale » en élisant des procureurs d’extrême gauche qui ne protégeront pas leur collectivités et faire respecter la loi. Cela a conduit à une augmentation des crimes violents qui a laissé une traînée de carnage dans son sillage.

Et regardez, nous ne sommes même pas encore entrés dans la motivation de cette attaque. Mais ce qui est clair, c’est que Brooks n’aurait jamais dû être dans la rue en premier lieu, qu’il « fuyait une scène de crime » (considérez-moi comme extrêmement sceptique, il a accéléré chez les enfants comme un plan pour échapper à la police) ou qu’il menait une attaque destiné à causer des pertes massives. La caution en espèces est une menace pour la société, et ces procureurs qui l’imposent à leurs communautés ont du sang sur les mains.