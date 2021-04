Le procureur britannique s’attend à une augmentation des escroqueries cryptographiques, mais les chiffres restent faibles pour le moment

Le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni s’attend à voir une augmentation du nombre d’escroqueries liées au Bitcoin (BTC) et à la crypto-monnaie dans les années à venir, mais admet qu’elles sont encore assez rares pour le moment.

Le CPS estime que 86% des fraudes signalées sont désormais liées à la cybercriminalité – une situation exacerbée l’année dernière par l’épidémie de COVID-19 qui a poussé plus de personnes en ligne, rapporte le Financial Times.

Les statistiques de la police de la ville de Londres montrent que 27187 signalements de cybercriminalité ont été effectués au Royaume-Uni et en Irlande du Nord entre 2019 et 2020. Sur ce chiffre, 5581 concernaient des rapports relatifs à des investissements en crypto-monnaie, soit un cinquième de tous les incidents de cybercriminalité signalés.

Le nombre de cas de fraude générale a totalisé 822276 au cours de la même période, ce qui suggère que, malgré la montée fulgurante de la fortune de Bitcoin et du marché de la cryptographie en général, il n’est toujours pas facilement adopté par les fraudeurs potentiels. Seulement 0,6% de l’ensemble des cas de fraude liés à la crypto-monnaie, tandis que 3% seulement concernaient la cybercriminalité en général.

Cependant, la montée en puissance du Bitcoin en 2020 n’est pas passée inaperçue par tout le monde. Les escroqueries impliquant la crypto-monnaie ont augmenté de 57% au cours de l’année précédant décembre 2020 – une année au cours de laquelle Bitcoin a quintuplé de valeur.

Le directeur des poursuites pénales au CPS, QC Max Hill, a déclaré que les promesses de retours sur investissement élevés étaient un pari courant utilisé par les fraudeurs, et il s’attend à ce que les affaires impliquant la cryptographie augmentent. Concernant la montée des escroqueries frauduleuses de crypto-monnaie, Hill a déclaré:

«Alors que les systèmes utilisant des retours sur investissement élevés sont utilisés depuis des décennies, je pense que nous en verrons de plus en plus. Les cas qui arrivent sont actuellement peu nombreux, mais je prédis qu’ils vont augmenter. «

Les statistiques montrent que près de la moitié des cas de fraude globaux concernent des chèques, des cartes plastiques et des comptes bancaires. Selon la police de la ville de Londres, les principales menaces pour 2021 comprennent, entre autres, la romance:

«Les menaces de préjudice les plus importantes pour 2020/21 sont les services de messagerie, les relations amoureuses, le détournement de paiement, les investissements, les services de logiciels informatiques et les fraudes liées aux comptes bancaires et en ligne.»

Un nouveau tribunal de la criminalité économique devrait ouvrir à Londres en 2026 et traitera de la fraude, des crimes économiques et de la cybercriminalité en un seul endroit.