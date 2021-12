La procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a répondu à l’affirmation de l’acteur Alec Baldwin selon laquelle il était clair en ce qui concerne les accusations criminelles concernant son implication dans la fusillade mortelle sur le tournage de « Rust ».

Baldwin a fait cette affirmation lors de sa première interview sur place sur ce qui s’est passé avant qu’un revolver ne tire, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

L’acteur a déclaré qu’il avait été en contact avec des personnes qui lui ont assuré qu’il était « très peu probable » qu’il fasse l’objet d’accusations criminelles.

Mais Carmack-Altwies dit que personne qui a manipulé des armes à feu sur le plateau de tournage n’a été innocenté de sa culpabilité criminelle.

La procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a affirmé que « toute personne impliquée » dans le maniement des armes à feu sur le tournage de « Rust » pourrait être pénalement coupable de la mort d’Halyna Hutchins. (Photo de Jeff Neira/ABC via .)

LES CÉLÉBRITÉS SE RASSEMBLENT AUTOUR D’ALEC BALDWIN PENDANT QUE LE PUBLIC LE CRITIQUE APRÈS L’INTERVIEW DE TELL-ALL « RUST »

« Toute personne impliquée dans le maniement et l’utilisation d’armes à feu sur le plateau avait le devoir de se comporter de manière à protéger la sécurité des autres, et il semble que certaines actions et inactions aient contribué à ce résultat », a déclaré Carmack-Altwies à TMZ.

« Une fois que j’ai eu l’occasion de revoir l’enquête complète, certaines personnes peuvent être pénalement coupables de leurs actions et/ou inactions sur le tournage de Rust », a-t-elle ajouté.

L’acteur de « 30 Rock » a révélé qu’il tenait le pistolet quand il a explosé, mais a maintenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette. Au lieu de cela, Baldwin a affirmé qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il pouvait aller, puis l’avait relâché. Lorsque le marteau a relâché, l’arme a tiré, a déclaré Baldwin lors de l’interview de jeudi soir.

Le commentaire de Carmack-Altwies intervient après qu’Alec Baldwin a affirmé qu’il avait parlé à des personnes qui lui avaient assuré qu’il était « très peu probable » qu’il soit inculpé. (Photo de Rich Polk/. pour IMDb)

Le département du shérif de Santa Fe a déclaré qu’il attendait les résultats du FBI qui feraient la lumière sur la façon dont l’arme a tiré.

« Les armes ne partent pas simplement », a déclaré le shérif Adan Mendoza à Fox News Digital. « Donc, peu importe ce qui doit arriver pour manipuler l’arme à feu, il l’a fait, et c’était entre ses mains. »

Baldwin a fait cette réclamation lors de sa première entrevue après l’incident mortel. (Photo de Mark Sagliocco/. pour National Geographic)

Les autorités ont déclaré que Baldwin avait appris que l’arme était sûre à manipuler, mais continuent d’enquêter sur la façon dont une balle vivante s’est retrouvée dans l’arme.

Les enquêteurs ont décrit « une certaine complaisance » dans la façon dont les armes étaient manipulées sur le plateau « Rust ». Ils ont déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si des accusations seraient déposées dans le cadre de poursuites indépendantes concernant la responsabilité dans la fusillade mortelle.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.