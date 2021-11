Le procureur déclare que la mort d’Hannah Daughtry n’est pas une enquête sur un homicide

Les procureurs dans l’enquête sur la mort de Chris Fillela belle-fille de, Hannah, disent qu’ils ne le classent pas comme une enquête pour homicide – du moins pas encore – mais comme nous l’avons signalé, ce n’est pas ce que des sources liées à la famille Daughtry disent ce qui s’est passé.

Le 8e district du Tennessee DA a déclaré: « Il s’agit d’une enquête sur un décès et toute tentative de la classer comme une enquête pour homicide à l’heure actuelle est prématurée et irresponsable. »

Comme nous l’avons signalé, des sources directement liées à la famille Daughtry ont déclaré à TMZ … des détectives ont annoncé la mort de la famille Hannah était un homicide.

Hannah, 25 ans, a été retrouvée morte vendredi à son domicile.

Le jour même où son corps a été retrouvé, le petit ami d’Hannah, Bobby Jolly, a été arrêté pour une affaire sans rapport et est actuellement en détention. Il n’a pas été qualifié de suspect ou de personne d’intérêt dans la mort d’Hannah.

Hannah et son frère Griffon, 23 ans, sont Deannales enfants d’une relation précédente. Chris, 41 ans, et Deanna, 48 ans, qui se sont rencontrés en 2000, partagent également des jumeaux Adalynn Rose et Noé James, dix.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Chris s’est classé 4e dans la 5e saison de « American Idol », et son groupe était en tournée à travers le pays. Le groupe avait un concert prévu vendredi à Atlantic City. Aucun mot sur la reprise de la tournée.