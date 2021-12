Le procureur demande une prison permanente révisable pour la mère qui a assassiné sa fille de cinq ans à Logroño

27/12/2021

Le parquet accuse la mère de la fillette de cinq ans Caroline, décédée le 23 janvier 2020 dans un hôtel de Logroño, d’un crime de meurtre avec trahison et d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge et demande sa prison permanente révisable.

Dans l’acte d’accusation, le Procureur considère que la mère de la jeune fille a planifié son meurtre comme « dernier acte possessif » avant le suicide. Il raconte également qu’il l’a fait avec la grand-mère de la fille et les a ensuite tués tous les deux, ce que seule cette dernière a fait.

Le 31 janvier 2022, débutera le procès, par jury populaire et devant se terminer le 17 février, pour certains événements survenus le 26 janvier 2020, lorsque le mineur, à la suite de l’acte d’accusation, a été assassiné par suffocation et après lui avoir donné un somnifère.

Le procureur raconte comment, dès le début, la mère, ACU, Elle était très possessive et contrôlante avec la mineure, imposant ses conditions au parent pour qu’il puisse la voir et faisant en sorte que ce soit toujours en sa présence, ou l’un de ses proches, dans un bar en dessous du domicile de la grand-mère maternelle et à seulement une heure deux Jours de la semaine.

Après une procédure contentieuse de adoption de mesures relatives aux soins, à la garde et à l’entretien de la fille « Très belliqueux » la tutelle et la garde ont été attribuées à la mère, puis la garde partagée et plus tard, après appel, la tutelle et la garde ont été attribuées à son père, avec un régime de visites en faveur de la mère.

La mère, à la suite de l’acte d’accusation, n’était pas convaincue que la garde du mineur était attribué au père, et il n’a pas respecté le régime des visites, ne rendant pas la fille quand il le devait, affirmant qu’il ne lui avait pas prodigué les soins et l’attention dont elle avait besoin, même qu’il l’avait battue. Cela a donné lieu à des plaintes entre les parties.

Le procureur raconte également que l’ACU et sa mère étaient très proches, entretenaient une relation très étroite et partageaient tout ce qui leur arrivait, même en travaillant ensemble. Ainsi, en raison de cette relation de confiance, ACU a dit à sa mère qu’elle souffrait parce qu’elle n’était pas toujours avec sa fille et avait pensées suicidaires.

La grand-mère maternelle a eu des problèmes financiers après avoir été victime d’une arnaque dans un somme d’argent importante et il a dit à sa fille qu’il voulait se suicider parce qu’il ne pouvait pas le résoudre. L’ACU lui a dit qu’il ferait de même et qu’en plus il tuerait la fille « comme dernier acte de possessivité, de vengeance et de ressentiment » envers le père du mineur « car il ne supportait pas que la fille soit avec lui. »

Les deux ont conçu un plan pour mettre fin à leurs jours, ainsi qu’à la vie de la mineure Carolina, en cherchant dans leurs téléphones informations sur l’achat de poison, de cyanure, de tueur de rat, de Muribrom, de Bromadodiolone, de refendage, d’étouffement d’une personne, combien de temps faut-il pour mourir une personne qui se coupe les veines …

Ils ont décidé que le plan serait exécuté le week-end de 24-26 janvier 2020, depuis ce week-end, le défendeur ACU était le tuteur de la mineure Carolina.

La défenderesse ACU, avant son intention de mettre fin à ses jours et à celle de sa fille, a procédé à la rédaction de quatre notes manuscrites, dans lesquelles elle a dit au revoir à son père, son frère et ses amis proches. En outre, il a enregistré vingt vidéos dans son’tablette‘, en effaçant quinze d’entre eux.

Dans une lettre dans laquelle il racontait à son père que le père de la fille l’avait battu et la portait sale, il a déclaré : « Je pense que c’est notre tour papa (…) comme tu me protèges, je dois faire pareil (…) je suis vraiment désolé papa, mais maintenant que j’ai Caroline à mes côtés, en ce moment, je pense que je fais le bien chose. Aujourd’hui, elle a dit maman, je ne veux pas rentrer, juste être avec toi. Je suis calme, alors je m’excuse seulement pour tout, nous vous aimons ».

Comme ce week-end du 24 au 26 janvier 2020, le frère de l’accusé, qui étudiait à Madrid, s’est rendue au domicile familial pour passer le week-end, ACU et sa mère ont décidé que, pour ne pas avoir d’entrave à la décision qu’ils avaient envisagée, ils l’exécuteraient en dehors du domicile familial. Pour ce faire, ils ont décidé de faire une réservation dans un hôtel en dehors de la ville de Haro, où ils vivaient.

Une fois dans la chambre d’hôtel, la prévenue et sa mère, d’un commun accord, ont donné à la mineure Carolina quelques gouttes de Noctamide 2,5 milligrammes, un médicament du groupe des hypnotiques dont l’indication principale est la normalisation du temps nécessaire à la conciliation du sommeil et de sa durée totale, tout en réduisant le nombre d’interruptions de celui-ci.

La dose de lormétazépam fournie a provoqué un profond endormissement de la mineure Carolina, et sans aucune possibilité de défense, alors ils ont profité de ce moment et, suivant le plan préconçu, ils ont pressé la bouche et le nez du mineur, ce qui il portait une tétine dans sa bouche, jusqu’à lui couper le souffle, mettant fin à ses jours par suffocation.

Le corps de la fillette a été retrouvé à 13 h 30 le 28 janvier 2020 après que la mère a sorti une partie du corps par la fenêtre, et le Police nationale a été alertée d’avoir été vue, après avoir tenté de se suicider en se coupant le poignet et de rester en vie. La grand-mère maternelle a été retrouvée morte dans la rivière.

Le jury populaire sera constitué le 28 janvier et le procès débutera le 31 janvier. Le procureur demande au prévenu, en plus de la peine d’emprisonnement, au titre de la responsabilité civile, d’indemniser le parent de 200 000 euros pour le préjudice moral causé.