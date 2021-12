Le procureur demandera la liberté de Juana Rivas après l’intervention de Dolores Delgado

10/12/2021 à 07:27 CET

Cristina Gallardo, Tono Calleja

L’application de grâce accordée par le gouvernement à Juana Rivas pourrait se réaliser dans les semaines à venir après la le procureur de l’affaire à Grenade a assumé « in extremis » les critères établis dans un rencontre au plus haut niveau, présidé par le procureur général de l’État, Dolores Delgado, dans lequel il a été convenu d’informer en faveur de la suspension des mois de peine qui restent encore pour cette femme, qui a été condamnée par la Cour suprême à deux ans et six mois de prison pour l’enlèvement de ses deux enfants mineurs.

Le procureur chargé de l’affaire, selon différentes sources indiquent El Periódico de España, a refusé de soutenir la suspension des mois restants de la peine, puisqu’il a souligné que la Justice n’avait pas détecté de mauvais traitements de la part de l’ex-mari de Rivas Francesco Arcuri. Il ne croit pas non plus, conformément à la loi, que l’intérêt des mineurs puisse être invoqué pour qu’ils n’entrent pas en prison, puisque les enfants ont été victimes du crime d’enlèvement.

Ce changement d’opinion, induit par l’intervention de Dolores Delgado, favorise désormais la liberté de Rivas, même si le dernier mot revient au Juge pénal numéro 1 de Grenade, qui devra appliquer en pratique la grâce partielle qui a été accordée à cette femme par le Conseil des ministres du 16 novembre.

L’exécutif de Pedro Sánchez réduit la peine de Juana Rivas à un an et trois mois prison, et a également modifié l’interdiction qui avait été imposée d’exercer le garde pour une autre peine accessoire, consistant en 180 jours de travail au profit de la collectivité.

Opposition au procureur

Cependant, le procureur de Grenade a refusé d’empêcher Juan Rivas d’être emprisonné, à qui il restait quelques mois de prison. Mais la réunion qui s’est tenue il y a quelques semaines au siège du procureur général pour unifier les critères Concernant l’application de cette grâce, elle a réactivé la suspension de l’entrée de la femme en prison. Étaient présents à la réunion le lieutenant-procureur de la Cour suprême, Juan Ignacio Campos, les procureurs de la Chambre des mineurs et des violences de genre, Eduardo Esteban et Teresa Peramato, respectivement; le procureur qui a rendu le procès-verbal de la grâce, le procureur général d’Andalousie, Ana Tarrago et le procureur général de Grenade, Pedro Jiménez Lafuente, comme indiqué à des sources d’El Periódico de España du bureau du procureur général. Lors de la réunion, il a été établi que les arguments présentés à leur époque par le bureau du procureur de la Cour suprême en faveur de la grâce, favorable à la commutation de deuil, comprendre que l’intérêt supérieur des mineurs est primordial.

Deux jours après la grâce accordée à Juana Rivas, juge de Grenade a annulé la peine accessoire la privation de la capacité de prendre des décisions pertinentes sur l’avenir de ses enfants, mais la suspension ou non des mois de sa peine qui lui restent à purger est toujours pendante.

l’avocat de Rivas, Carlos Aránguez, Il avait déjà annoncé qu’ils demanderaient la suspension de la peine de prison qu’il avait toujours pendante, considérant que toutes les conditions fixées pour celle-ci étaient remplies. « Si le juge était raisonnable, la chose normale serait de suspendre l’exécution de ces sept mois de prison qui restent à purger », dont Juana Rivas a déjà purgé cinq mois, selon un communiqué.

En troisième année

Depuis juin de cette année, Juana Rivas purgeait une peine dans un Centre d’internement social (CIS) Matilde Cantos de Granada, d’où elle a quitté pour une courte période en été pour continuer avec une troisième année, dans laquelle elle est surveillée via un bracelet de contrôle télématique depuis son domicile, grâce à une décision des institutions pénitentiaires. C’est finalement le 20 juillet qu’il a réintégré le CIS, un centre dans lequel des peines ouvertes sont purgées.

La décision de Rivas de soustraire ses enfants au contrôle de leur père, ressortissant italien auquel la femme attribue des mauvais traitements, a été à l’origine d’une forte controverse depuis que l’histoire a été révélée pour le soutien de la décision de la mère par certains groupes féministes, qu’ils ont critiqué toutes les décisions que la justice a dictées en la matière. La ministre de l’Égalité elle-même, Irene Montero, a défendu les actions des femmes de Grenade depuis le début.

Après avoir été condamné par la Cour suprême, Rivas s’est rendu volontairement dans un centre de conformité (CIS) pour faire exécuter l’ordre d’entrer en prison et le 15 juin a été classé au pénitencier du troisième degré. L’article 86.4 du règlement pénitentiaire lui a été appliqué, ce qui signifie qu’il purge sa peine à domicile avec un bracelet télématique.

Il n’est pas retourné à Carloforte

Les faits avérés de la condamnation à l’encontre de Juana Rivas indiquent qu’en mai 2016, elle s’est rendue en Espagne avec ses deux enfants et n’est pas retourné à Carloforte (Italie), où il vivait avec sa compagne d’alors depuis trois ans. Le 2 août, il l’a informé qu’il n’allait pas retourner en Italie et il a scolarisé les enfants dans une école de Maracena (Grenade).

Le parent, qui avait la garde et la garde provisoire des deux mineurs, a dénoncé les faits et un tribunal de première instance de Grenade a accepté le retour immédiat des mineurs en Italie en tant qu’État de résidence habituelle des deux enfants. Après plusieurs demandes de restitution de ses enfants, le 26 juillet 2017 Rivas s’est caché avec eux, et son ex-partenaire a signalé la disparition. Rivas remis les deux enfants un mois plus tard, le 28 août 2017, au commandement de la Garde civile de Grenade.