Le procureur du comté de Loudoun qui a demandé une peine de prison pour le père d’une fille violée à l’école liée à Soros, McAuliffe

Le procureur du comté de Loudoun qui a demandé une peine de prison contre un père qui a été arrêté lors d’une réunion du conseil scolaire après que sa fille aurait été agressée sexuellement dans les toilettes d’une école a des liens avec le mégadonateur progressiste George Soros et le candidat au poste de gouverneur de Virginie démocrate Terry McAuliffe.

L’avocate du Commonwealth du comté de Loudoun, Buta Biberaj, a été décrite dans le rapport explosif du Daily Wire comme la procureure élue du comté « progressiste » qui a couru sur une plate-forme pour mettre fin à « l’incarcération de masse », mais elle a pourtant demandé une peine de prison pour conduite désordonnée et résistance à l’arrestation, à la fois accusations de délit, contre Scott Smith.

Smith a été arrêté lors d’une réunion du conseil scolaire du 22 juin plusieurs semaines après avoir déclaré que sa fille avait été violée par un élève fluide dans les toilettes de l’école. L’étudiant, un garçon de 15 ans, a été inculpé dans cette affaire de deux chefs de sodomie forcée et arrêté plus tard. Il a ensuite été équipé d’un moniteur de cheville et transféré dans une autre école à Ashburn, où il a été accusé d’avoir commis une autre agression sexuelle contre une autre étudiante en octobre.

Biberaj a déclaré vendredi à Fox 5 que la décision de transférer l’élève dans une autre école était intervenue parce qu’il n’avait pas d’antécédents d’un tel comportement à l’époque, et elle a demandé au public d' »être patient » et de s’abstenir de tout jugement jusqu’à ce que « tous les faits » de l’affaire soient révélés.

Pendant ce temps, l’avocat de Smith a annoncé son intention de poursuivre le district scolaire pour son traitement de l’affaire et sa propre arrestation lors de la réunion du conseil scolaire. Il a été condamné dans cette affaire à 10 jours de prison, tous avec sursis, sous réserve d’un an de bonne conduite.

Selon The Daily Wire, Biberaj a comparu devant le tribunal pour poursuivre personnellement Smith, bien qu’il connaisse les détails de l’affaire impliquant sa fille. L’avocate de Smith, Elizabeth Lancaster, a déclaré au média qu’elle connaissait Biberaj depuis « des années » et qu’elle avait été choquée lorsque les charges retenues contre Smith n’avaient pas été abandonnées.

« L’idée qu’ils chercheraient en fait une peine de prison, je suppose qu’au cours de mes 15 ans, le nombre de fois que j’ai vu cela se produire serait de zéro », a déclaré Lancaster. « L’idée qu’il s’agisse d’une personne que nous devons mettre en cage m’a étonné compte tenu de la réforme de la justice sociale qu’elle préconisait. J’ai été époustouflé. »

L’article du Daily Wire semble suggérer que les motifs de Biberaj pour poursuivre l’affaire sont politiques, affirmant qu’elle est « connue pour sa clémence et ses alternatives à l’incarcération » dans d’autres cas. Elle a été critiquée plus tôt ce mois-ci pour avoir rejeté des centaines d’affaires de violence domestique après qu’un accusé de violence conjugale aurait assassiné sa femme avec un marteau. Un groupe de défense appelé Virginians for Safe Communities mène un effort de rappel contre Biberaj à cause de cette affaire, a rapporté le Washington Free Beacon.

Biberaj n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Biberaj était l’un des nombreux procureurs soutenus par Soros élus en Virginie du Nord en 2019 après que sa campagne ait reçu plus de 860 000 $ du PAC Justice et sécurité publique de Soros. Elle est une défenseure de la réforme pénale et membre d’un groupe d’avocats du Commonwealth appelé Virginia Progressive Attorneys for Justice, qui appelle à l’élimination des peines minimales obligatoires et des cautions en espèces.

Biberaj est également un proche allié de McAuliffe, qui aurait accepté une contribution de 250 000 $ de Soros pour sa campagne en août. Biberaj, qui a félicité McAulliffe comme faisant « partie des progrès » dont la Virginie a besoin, a rejoint l’ancien gouverneur démocrate le 2 octobre lors d’un événement de campagne à Leesburg.

McAuliffe, qui se présente contre le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin, a déjà salué Biberaj comme un « champion » de la réforme de la justice pénale. Il a collecté des fonds et fait campagne pour elle en 2019, affirmant qu’elle apporterait « une véritable réforme de la justice pénale » en Virginie.

La campagne de McAuliffe n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.