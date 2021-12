Le procureur du Michigan met en évidence les textes des parents du suspect de tir dans une école envoyés à son fils avant la tragédie

Dans le comté d’Oakland, dans le Michigan, la procureure Karen McDonald a mis en évidence samedi des messages texte et une publication sur les réseaux sociaux de James et Jennifer Crumbley à leur fils, le tireur présumé du lycée d’Oxford Ethan Crumbley, lors de leur audience de mise en accusation.

McDonald a déclaré lors de l’audience que la « probabilité de condamnation est forte » pour les parents, qui ont plaidé non coupable samedi de quatre chefs d’homicide involontaire après que leur fils a été accusé d’avoir tiré et tué quatre étudiants et blessé sept autres mardi.

« M. Crumbley a acheté cette arme pour son fils, et… [Nov. 27], Mme Crumbley… est allée au stand de tir avec son fils, a posté sur les réseaux sociaux que c’était la fête mère-fils, et qu’elle… a acheté une arme à feu pour son bébé pour Noël. Il ressort également clairement des faits qu’il avait un accès total à cette arme et que c’était pour lui », a déclaré McDonald.

Mise en accusation de Crumbley le 4 décembre 2021. (Cour de district du comté d’Oakland)

Les procureurs ont contesté l’affirmation selon laquelle Ethan Crumbley, 15 ans, avait un accès « libre » à l’arme, affirmant que l’arme était « verrouillée » avant qu’il n’y accède apparemment et l’emporte à l’école.

Le 29 novembre, les Crumbley « savaient » que leur fils « recherchait des munitions sur son téléphone à l’école », a déclaré McDonald. Le procureur avait précédemment déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’un enseignant du lycée d’Oxford avait remarqué Ethan Crumbley recherchant des munitions sur son téléphone pendant les cours. Un enseignant a également remarqué des dessins dérangeants que le jeune de 15 ans a créés à l’école.

LES PARENTS SUSPECTS D’UN TIR AU MICHIGAN PLAIDENT NON COUPABLES D’ACCUSATIONS D’HOMMAGE INVOLONTAIRE : MISES À JOUR EN DIRECT

« Au lieu de réagir à cela en tant que parent inquiet et inquiet pour la sécurité, Mme Crumbley a envoyé un texto: » LOL, je ne suis pas en colère. La prochaine fois, ne te fais pas prendre « », a déclaré McDonald samedi.

Mardi, alors qu’Ethan Crumbley est allé à l’école avec le pistolet Sig Sauer 9 mm que James Crumbley aurait acheté dans un magasin d’armes à feu local le 26 novembre, James et Jennifer Crumbley « ont été appelés à l’école au sujet du dessin de leur fils, qui clairement représenté des menaces et des actes de violence », selon McDonald.

Ethan Robert Crumbley et ses parents Jennifer Crumbley et James Crumbley sont photographiés à la prison du comté d’Oakland à Pontiac, Michigan. (Bureau du shérif du comté d’Oakland/Document via REUTERS)

« Au lieu de révéler à l’école qu’il avait pleinement accès à cette arme, ils ont choisi de ne pas ramener leur fils à la maison. Ils ont choisi de ne dire à personne qu’il pourrait être dangereux quand c’était clair [there was] toutes les probabilités qu’il l’était. Et au lieu de cela, ils sont partis », a-t-elle déclaré.

Après que les Crumbley aient quitté le lycée, leur fils est retourné en classe et a sorti l’arme.

TIR À L’ÉCOLE DU MICHIGAN : LES PARENTS D’ETHAN CRUMBEY FACE À DES ACCUSATIONS D’HOMMAGE INVOLONTAIRE

« Après l’annonce de la fusillade active, Mme Grumbly a envoyé un texto à son fils, Ethan, ‘Ne le fais pas.’ Et M. Grumbly s’est rendu chez lui à dessein pour chercher cette arme parce qu’il craignait que son fils ne l’ait et qu’il tire sur des gens et les blesse, ce qui, comme nous le savons, est exactement ce qui s’est passé », a poursuivi McDonald.

L’avocate de Crumbley, Mariell Lehman, a accusé Karen McDonald d’avoir créé un « spectacle » médiatique lors de l’audience de samedi après que ses clients ne se soient pas présentés à une mise en accusation apparemment prévue vendredi.

Les gens assistent à une veillée au centre-ville pour honorer les personnes tuées et blessées lors de la récente fusillade au lycée d’Oxford le 3 décembre 2021 à Oxford, Michigan. (Photo de Scott Olson/.)

Au lieu de cela, les responsables locaux de l’application des lois ont envoyé une alerte « soyez à l’affût » (BOLO) et ont recherché le couple avec l’aide du US Marshals Service. Les autorités les ont finalement trouvés dans un immeuble commercial à Detroit tôt samedi matin. Leurs avocats de la défense ont fait valoir qu’ils ignoraient que des accusations seraient portées contre eux vendredi et se sont isolés pour leur sécurité.

LE SURINTENDANT DIT QU’ETHAN CRUMBEY A APPELÉ AU BUREAU MAIS « AUCUNE DISCIPLINE N’A ÉTÉ GARANTIE »

« Contrairement à l’accusation, nous n’essayions pas d’en faire un spectacle médiatique…. Cette affaire est absolument la plus triste, la plus tragique et la pire des cas imaginables. Il n’y a absolument aucun doute. Mais nos clients allaient absolument se rendre. C’était juste une question de logistique, et tout ce que l’accusation avait à faire était de communiquer avec moi à ce sujet », a-t-elle déclaré.

McDonald a précédemment déclaré que l’avocat du défendeur Smith lui avait envoyé un SMS vendredi, auquel elle n’avait pas l’obligation de répondre. Le procureur a également déclaré que les Crumbley « n’avaient pas besoin d’une autorisation des forces de l’ordre pour se rendre au tribunal et se rendre ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Tout le pays savait que ces accusations allaient venir. Et enfin, pour suggérer que quelqu’un utilise d’une manière ou d’une autre cet incident pour créer la presse – il y a beaucoup d’attention ici parce que quatre enfants ont été assassinés et sept autres ont été blessés, et c’est dans l’esprit de chaque personne dans ce pays. »

Les quatre étudiants décédés dans la fusillade sont Tate Myre, 16 ans, Hana St. Juliana, 14 ans, Madisyn Baldwin, 17 ans, et Justin Shilling, 15 ans.

Greg Norman et Paul Best de Fox News ont contribué à ce rapport.