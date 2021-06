Le procureur fédéral était un délinquant sexuel en série, selon une agence de surveillance 10z viral

Un procureur fédéral a déclaré avoir harcelé sexuellement et agi de manière inappropriée envers des collègues féminines pendant des années, mais n’a jamais été inculpé, selon un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice récemment publié.

Parmi ceux qui ont accusé le procureur du harcèlement figuraient un stagiaire, un inspecteur des postes, un analyste du FBI et un autre procureur fédéral, selon le rapport.

Le rapport a été publié sous forme de document d’une page en novembre 2020 et publié sous forme de rapport de 11 pages vendredi, à la suite d’une demande de BuzzFeed News en vertu de la Freedom of Information Act.

Le rapport comprend un cas de harcèlement physique dans lequel l’avocat adjoint américain accusé, dont le nom a été expurgé du rapport, a touché la poitrine d’un stagiaire en cherchant un livre de droit « et l’a regardée tout le temps ».

D’autres cas non physiques de harcèlement incluent l’avocat aurait fait des commentaires « sexuellement suggestifs » et « inappropriés » à la stagiaire et à d’autres femmes.

Les procureurs fédéraux et d’État ont refusé de porter plainte.

Les femmes ont déclaré aux enquêteurs que l’avocat avait commenté leurs relations amoureuses, leur disant souvent d’avoir des aventures.

Il a également fait référence à leurs apparences physiques en mettant en évidence des parties de leur corps et a envoyé des messages inappropriés sur les réseaux sociaux.

Les femmes ont déclaré que ses commentaires et ses actions interféraient avec leur travail, affirmant qu’elles avaient pris des dispositions pour éviter les réunions ou les contacts avec lui.

Les enquêteurs ont confirmé que l’avocat avait harcelé sexuellement le stagiaire et d’autres personnes en violation de la réglementation fédérale et de la politique du ministère de la Justice, affirmant qu’il avait probablement commis une « imposition sexuelle », un délit.