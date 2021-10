Le procureur général de New York ordonne à deux prêteurs cryptographiques non enregistrés de cesser et de s’abstenir

Deux prêteurs crypto non enregistrés ont reçu l’ordre de cesser leurs activités à New York tandis que trois autres font l’objet d’une enquête.

Le procureur général de New York (AG) Letitia James a annoncé lundi le nouvel effort qu’elle déploie pour tenter de protéger les investisseurs et l’ensemble du marché commercial du pays contre l’exploitation par des systèmes de crypto-monnaie à haut risque.

Selon l’AG, les plateformes de prêt crypto sont généralement des comptes portant intérêt qui promettent aux investisseurs un retour d’un certain pourcentage sur les actifs numériques déposés auprès d’eux.

En tant que telles, les sociétés de prêt sont tenues par la loi de s’enregistrer auprès du Bureau du procureur général (OAG) avant de pouvoir offrir leurs services aux New-Yorkais.

L’OAG a déjà mandaté deux prêteurs de crypto-monnaies pour mettre immédiatement fin à leurs opérations non enregistrées et illégales à New York tout en exigeant que trois autres sociétés fournissent des informations relatives à leurs produits et autres activités.

NY AG a en outre noté que les plates-formes qui ont reçu une ordonnance de cessation et d’abstention offraient des taux fixes ou variables en récompense à ses investisseurs, soit en échangeant, soit en prêtant les actifs cryptographiques déposés à d’autres utilisateurs.

Conformément à la loi Martin, ces types de produits ou services de prêt contre rémunération sont appelés valeurs mobilières et, comme l’exige la loi, les opérateurs sont tenus de s’inscrire auprès de l’OAG en tant que courtiers, négociants ou vendeurs s’ils doivent fournir leurs produits ou services. aux résidents de New York.

AG James a ajouté que le bureau du procureur général est chargé de garantir que des investisseurs innocents ne se fassent pas jouer par des influenceurs du secteur.

« Nous avons déjà pris des mesures contre un certain nombre de plates-formes et de pièces de cryptographie qui se sont livrées à la fraude ou qui opéraient illégalement à New York », a-t-elle déclaré, tout en promettant de prendre toutes les mesures nécessaires contre les entreprises qui pensent être au-dessus des lois.

« Les plates-formes de crypto-monnaie doivent respecter la loi, comme tout le monde, c’est pourquoi nous ordonnons maintenant à deux sociétés de cryptographie de fermer et en forçons trois autres à répondre immédiatement aux questions », a-t-elle ajouté.

Le procureur général James s’est battu contre les plateformes de crypto-monnaie non enregistrées. Tout récemment, elle a ordonné la fermeture de la plate-forme d’échange crypto Coinseed après avoir déposé une plainte contre la société plus tôt cette année.

Le même mois, elle a aidé à récupérer près d’un demi-milliard de dollars illégalement acquis auprès d’investisseurs qui ont soutenu financièrement GTV Media Group Inc. La société a été impliquée dans la vente d’actions illégales en plus de deux produits virtuels promus comme crypto sans être dûment enregistré dans État de New York.