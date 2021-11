Le procureur général du Kentucky demande à la Cour suprême de l’État d’examiner l’affaire des choix d’école

Le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, et un cabinet d’avocats à but non lucratif qui soutient les mesures relatives au choix des écoles ont demandé à la Cour suprême de l’État de se saisir d’une affaire dans laquelle un juge du comté de Franklin a statué qu’une nouvelle loi de l’État créant des comptes d’opportunités éducatives pour les familles était inconstitutionnelle.

Le juge du circuit de Franklin, Phillip Shepherd, a statué le mois dernier que le projet de loi 563, que l’Assemblée générale du Kentucky a adopté plus tôt cette année, violait la constitution car il impliquait l’utilisation de l’argent des contribuables et d’organisations privées.

La loi a créé les organismes d’octroi de comptes (AGO) qui pouvaient recevoir des contributions des particuliers et des entreprises. Un AGO pourrait alors établir un compte d’opportunité éducative (EOA) pour une famille.

Les familles pourraient utiliser les comptes pour plusieurs raisons liées à l’école, notamment pour couvrir des dépenses telles que les cours particuliers, les frais d’examen et les uniformes. Il couvrirait également les frais de scolarité pour les écoles publiques hors district, et dans les comtés où la population dépassait 90 000 habitants, il couvrirait les frais de scolarité des écoles privées.

Pour être admissible à un compte, une famille ne doit pas gagner plus de 175 % du seuil de revenu pour les repas réduits à l’école.

En échange de sa contribution à un AGO, l’individu ou l’entreprise serait admissible à un crédit d’impôt de l’État. Ces crédits seraient plafonnés à 25 millions de dollars par an pendant cinq ans.

Les critiques de la loi ont déclaré qu’elle enlevait l’argent des contribuables à l’éducation publique. Le Conseil pour une meilleure éducation, ainsi que deux conseils scolaires publics et certains parents ayant des enfants dans des écoles publiques, ont déposé une plainte contestant la loi après que la législature dirigée par les républicains a annulé le veto du gouverneur démocrate Andy Beshear par une voix.

En déposant un recours cette semaine directement auprès de la Cour suprême du Kentucky, Cameron et l’Institute for Justice ont contourné la Cour d’appel de l’État.

« Notre argument tout le temps a été: » Votre argent vous appartient jusqu’à ce que le gouvernement le collecte « », a déclaré Ben Field, un avocat de l’institut, dans une interview à la station de radio publique de Louisville WFPL. « Il n’y a pas de fonds publics impliqués dans ce programme. »

L’Institut pour la justice représente deux familles qui ont prévu de profiter des comptes de leurs enfants.

Les partisans de la loi du Kentucky ont déclaré que plus de 30 États offrent aux familles un type de programme qui offre aux familles des options pour l’éducation de leurs enfants.

Andrew Vandiver, président d’EdChoice Kentucky, a déclaré dans un communiqué que les cours suprêmes de l’État où une loi similaire avait été adoptée avaient finalement confirmé les lois.

« La loi est claire et les avantages du choix de l’école pour les familles et les communautés sont indéniables », a-t-il déclaré. « Avec l’avenir de milliers d’élèves en jeu, nous espérons que ce problème sera résolu rapidement afin que les parents puissent commencer à postuler pour ce programme qui change la vie. »