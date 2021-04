Le procureur général du Texas poursuit l’administrateur de Biden pour avoir libéré des étrangers criminels ⋆ .

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, rejoint par l’État de Louisiane, a poursuivi l’administration Biden pour les décrets exécutifs du président ordonnant à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) de libérer les étrangers illégaux condamnés aux États-Unis.

Dans le procès intenté devant le tribunal de district, Paxton soutient que l’ICE viole la loi fédérale en libérant «des étrangers illégaux dangereux déjà reconnus coupables d’infractions criminelles» aux États-Unis après que l’administration Biden a publié des mémos, ce qui rend la tâche plus difficile pour les migrants qui ne sont pas une «sécurité nationale menace ou délinquant criminel avec une condamnation pour crime aggravé »à émettre des demandes de détenu ordonnant leur expulsion. Ce changement, affirme le procès, est le résultat direct d’un «changement plus large de la politique fédérale qui a commencé le premier jour de l’administration Biden et a abouti à une« crise à la frontière ».»

«Le refus catégorique du président Biden d’appliquer la loi aggrave une crise frontalière sans précédent. En omettant de prendre la garde d’étrangers criminels et en ne donnant aucune explication à ce changement de politique imprudent, l’administration Biden fait preuve d’un mépris flagrant pour la sécurité des Texans et des Américains », a déclaré mardi le républicain dans un communiqué de presse. «La loi et l’ordre doivent être immédiatement respectés et appliqués pour assurer la sécurité de nos communautés. Les étrangers illégaux dangereux et violents doivent être expulsés de nos communautés comme l’exige la loi fédérale. »

Alors que la politique avant l’exercice du pouvoir exécutif par Biden stipulait que l’ICE pouvait envoyer au ministère de la Justice pénale du Texas des demandes de détenu ordonnant l’expulsion d’étrangers criminels à leur libération, la nouvelle directive pousse l’ICE à réduire les demandes de détenu et oblige le département de justice pénale de l’État à «Libérez les criminels dans la communauté ou continuez à les héberger aux dépens des contribuables du Texas.»

«Ces préjudices imminents et irréparables ont forcé le Texas à demander réparation devant cette Cour», déclare le procès.

Le procès est la deuxième affaire juridique concernant la crise frontalière intentée contre le président et son administration depuis qu’il a pris ses fonctions. Quelques jours à peine après l’inauguration de Biden, le Texas a poursuivi l’administration pour avoir suspendu les expulsions pendant au moins 100 jours. Un juge fédéral a par la suite bloqué temporairement la directive.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

Lien source