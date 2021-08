Le procureur général exhorte la Cour suprême à annuler le verdict de contact «peau à peau» dans l’affaire POCSO

in

Qualifiant le jugement de « précédent dangereux et scandaleux », le procureur général a exhorté la Cour suprême à annuler le verdict contesté

Le procureur général de l’Inde, KK Venugopal, a exhorté mardi la Cour suprême à annuler la décision controversée de la Haute Cour de Bombay qui a jugé que l’infraction d’agression sexuelle en vertu de la loi POCSO ne sera pas attirée, il n’y a pas de “contact peau à peau” direct entre l’accusé et l’enfant victime, a rapporté The Indian Express.

Qualifiant le jugement de « précédent dangereux et scandaleux », le procureur général a exhorté la Cour suprême à annuler le verdict contesté, déclarant que le juge n’avait pas vu « les conséquences profondes » du verdict, a ajouté le rapport.

En janvier de cette année, un homme accusé d’agression sexuelle a été acquitté par le banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay au motif que presser les seins d’un enfant sur ses vêtements avec un contact direct « peau à peau » ne constitue pas une « agression sexuelle » en vertu la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO).

« Si demain une personne porte une paire de gants chirurgicaux et sent tout le corps d’une femme, elle ne sera pas punie pour agression sexuelle conformément à ce jugement. C’est scandaleux. Dire que le contact peau à peau est requis signifierait qu’une personne portant des gants serait acquittée », a déclaré Venugopal, cité par l’Indian Express.

Un banc composé des juges UU Lalit et Ajay Rastogi a entendu un plaidoyer déposé par Venugopal contestant le jugement du juge Pushpa V Ganediwala.

