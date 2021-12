Le procureur général exhorte les parents du Missouri à signaler les mandats et les quarantaines de masques dans les écoles publiques

Le procureur général républicain du Missouri, Eric Schmitt, a exhorté mercredi les Missouriens à signaler à son bureau tout district scolaire public avec un mandat de masque, des quarantaines ou d’autres exigences de santé COVID-19 à son bureau pour enquête.

Mardi, Schmitt a envoyé une lettre à tous les districts scolaires publics et agences de santé publique locales menaçant de poursuites judiciaires s’ils ne respectaient pas une ordonnance du tribunal de circuit du comté de Cole déclarant nuls et non avenus tous les mandats de masque, les quarantaines et autres ordonnances sanitaires. Le 23 novembre, le juge Daniel Green a statué que les ordonnances des services de santé et des districts scolaires violaient la Constitution du Missouri. De nombreux médias à travers l’État ont rapporté que le bureau du gouverneur Mike Parson a déclaré que la décision ne serait pas en vigueur avant le 22 décembre pour se conformer à une fenêtre de 30 jours pour faire appel de la décision.

Schmitt, candidat au siège du sénateur républicain américain à la retraite Roy Blunt, a annoncé dans un communiqué de presse la création d’une adresse e-mail, illégalmandtates@ago.mo.gov, et d’un système pour « autonomiser les parents et leur donner la possibilité de s’exprimer préoccupations concernant les mandats continus et les ordonnances de quarantaine dans leur district scolaire local. Les parents sont encouragés à envoyer un courrier électronique à cette adresse avec leurs préoccupations, photos, vidéos, documents et autres informations à l’appui, et un représentant du bureau du procureur général examinera ces préoccupations et ces documents et enquêtera plus avant dans la mesure du possible.

Le communiqué de presse de Schmitt indiquait que son bureau avait reçu des messages de parents concernant les mandats de masque et les ordonnances de quarantaine toujours en vigueur et en violation de l’ordonnance du juge Green.

« Les parents en ont marre de s’abstenir de leurs districts scolaires, et moi aussi », a déclaré Schmitt dans le communiqué.

Paul Ziegler, directeur général d’EducationPlus, une collaboration de 60 districts scolaires publics à St. Louis, a déclaré que l’une des forces du Missouri est son contrôle local des écoles publiques. Il a déclaré qu’un bon leadership du conseil scolaire était évident dès le début de la pandémie.

« Cette idée de conseils scolaires locaux contrôlant les districts scolaires locaux est ancrée dans le tissu du Missouri », a déclaré Ziegler dans une interview avec The Center Square mardi. « Qu’il s’agisse de codes vestimentaires, de politiques disciplinaires ou de programmes d’études, ils ont la capacité de promulguer des règles et de faire des choses positives dans les écoles pour toujours. Je ne pense donc pas que quoi que ce soit dans la décision du juge Green change cela. Et je pense que les conseils scolaires continueront d’être ce lien avec la communauté et de prendre de bonnes décisions.

« Collectivement, les conseils scolaires sont le plus grand organe élu de l’État. Je pense qu’ils continueront à chercher des moyens de garder les enfants à l’école et d’assurer leur sécurité. Cela sera probablement différent d’un comté à l’autre et d’un district à l’autre.