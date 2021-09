Le procureur général Letitia James ignore les critiques de Cuomo .

ALBANY – La procureure générale de New York, Letitia James – dont le rapport explosif sur le harcèlement sexuel a coulé l’ex-gouverneur. Le poste de gouverneur d’Andrew Cuomo – a ignoré les récentes critiques formulées par les membres du personnel du politicien en disgrâce, maintenant que son travail “parle de lui-même”.

“Je pense que le rapport parle de lui-même et ce ne sont rien de plus que des tentatives de saper l’indépendance et la légitimité du rapport”, a déclaré James aux journalistes jeudi soir à Albany au New York State Museum, alors que les alliés de l’ex-pol ont redoublé d’attaques. sur le rapport, partageant un article d’opinion favorable à Cuomo qui a comparé l’analyse de l’AG à un « coup d’État » politique.

« Cela a été fait par deux professionnels qui sont largement respectés, et malheureusement, le rapport indique que l’environnement dans le bureau de l’ancien gouverneur était toxique et hostile. Et je crois que les femmes et les femmes ont dit la vérité », a-t-elle noté.

Elle a déclaré que son rapport était également suffisamment crédible pour que cinq procureurs de district lancent leurs propres enquêtes pénales sur les allégations de l’ancien gouverneur, car les “preuves étaient accablantes”.

De plus, a-t-elle ajouté, Cuomo lui a demandé d’ouvrir une enquête sur sa conduite au printemps dernier lorsque la première de plusieurs allégations a été rendue publique.

« Tout ce que j’ai fait, c’est encore une fois une saisine faite à mon bureau par le gouverneur de l’État de New York, l’ancien gouverneur Cuomo. J’ai baissé la tête et j’ai fait mon travail, et pour moi, faire quoi que ce soit d’autre saperait, encore une fois, la confiance de mon bureau et l’indépendance de mon bureau. J’ai été élu pour servir les habitants du grand État de New York. Et c’est exactement ce que j’ai fait.

L’enquête de James a révélé que l’ancien gouverneur Cuomo avait harcelé sexuellement plusieurs femmes.AP Photo/Mary Altaffer, Pool

Elle a également déclaré qu’elle soutenait la décision du gouverneur Kathy Hochul de suspendre les paiements financés par les contribuables des factures juridiques accumulées par les anciens employés de Cuomo liés aux multiples enquêtes en cours et à l’enquête de destitution à multiples facettes du Comité judiciaire de l’Assemblée.

Pendant ce temps, James s’est assuré de repousser l’idée qu’elle pourrait lancer une course au poste de gouverneur contre Hochul – une autre critique des membres du personnel exilés de Cuomo qui ont fait valoir que son rapport était entaché de ses propres aspirations politiques, ce qu’elle a nié – malgré les récents rapports selon lesquels son ses propres copains font des appels en son nom aux donateurs sur une campagne potentielle.

« Je me concentre sur mon travail au bureau du procureur général de l’État de New York. J’aime servir au bureau du procureur général de l’État de New York, et cela dépend entièrement des habitants de l’État de New York », a-t-elle déclaré.

Une demande adressée au porte-parole de Cuomo n’a pas été immédiatement renvoyée.