Le procureur général Merrick Garland « autorise les détenus à gérer l’asile », déclare Chris Christie

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a critiqué samedi le ministère de la Justice de Joe Biden dans « Watters’ World », affirmant que les actions du ministère étaient « scandaleuses ».

Christie a déclaré que le ministère de la Justice de Biden semble avoir rompu son engagement de « ne jamais, jamais utiliser [the Patriot Act] d’une manière qui était inappropriée ou inappropriée. »

MAISON BLANCHE EN CONTACT AVEC LE GROUPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE PENDANT DES « SEMAINES » AVANT LA LETTRE CONTROVERSÉE « PATRIOT ACT » : EMAILS

Le Patriot Act était censé être utilisé pour contrecarrer le terrorisme, a poursuivi Christie, et non contre les parents « qui vont légitimement faire part de leurs préoccupations aux commissions scolaires » au sujet de l’éducation de leurs enfants. Il a reproché à la National School Boards Association et au National Teachers Union et a appelé Garland à « faire preuve d’intégrité et à le faire tomber parce que sa réputation diminue rapidement ».

L’animateur Jesse Watters a critiqué les tactiques du FBI, citant les mêmes « raids avant l’aube » qu’il a utilisés contre les associés de l’ancien président Donald Trump pendant son administration.

« Et les tactiques qu’ils utilisent, ces raids avant l’aube, vous les avez vus les utiliser pendant l’administration Trump sur les associés de Trump, et maintenant s’en prendre aux deux avocats de Trump lors de raids, et maintenant faire une descente au domicile d’un journaliste conservateur à cause d’un journal manquant, et … les médias semblent penser que ça va », a déclaré Watters.

Christie a répondu : « Les raids avant l’aube – quand j’étais avocat aux États-Unis – étaient utilisés pour s’assurer que les personnes dangereuses et dont nous savions qu’elles étaient armées n’utiliseraient pas ces armes contre quiconque dans leur maison, elles-mêmes ou tout autre membre des forces de l’ordre. Aucun de ces cas ne semble entrer dans cette catégorie. »

« C’est la différence entre avoir un procureur général intègre … et un procureur général qui autorise les détenus à gérer l’asile, ce qui ressemble à ce que Merrick Garland est en train de devenir », a déclaré Christe.