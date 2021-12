Le procureur Peter Hinckley fait griller William Argie au procès pour meurtre

Un accusé de meurtre dans le New Hampshire a affirmé avoir trouvé sa femme morte par suicide, mais lorsqu’un procureur l’a confronté pour ne pas avoir appelé le 911, il a répondu par une question.

« Que ferait le 911, monsieur ? » Guillaume Argie, 49 ans, a déclaré devant le tribunal. En d’autres termes, il était vain de dire aux autorités que sa femme Maureen Argie, 41 ans, était décédé.

Cet échange était représentatif de ses réponses agressives laconiques, souvent passives, de la tribune.

Les autorités disent qu’Argie a étranglé sa femme à mort au milieu de leur divorce en cours, a tenté de se suicider, puis s’est enfui. Accro au jeu, il a été retrouvé le lendemain dans un casino. Selon les procureurs, Argie avait déjà sollicité un ami pour tuer sa femme.

L’accusé Argie a déclaré vendredi à la barre qu’il regretterait pour le reste de sa vie de ne pas avoir appelé le frère de Maureen. Procureur Peter Hinckley lui a demandé s’il avait appelé l’un des proches de Maureen. Argie a dit non.

Il a déclaré avoir trouvé sa femme morte dans un suicide à leur domicile du comté de Rockingham, dans le New Hampshire, le 4 avril 2019.

#AllegedWifeStrangler – Ouvertures de la défense : les jurés ont appris que William Argie n’avait pas tué sa femme. Elle s’est suicidée avec un drap noué autour du cou et au montant du lit. Argie l’a trouvée comme ça et l’a détachée/couverte pour que les enfants ne la voient pas. @LawCrimeNetwork https://t.co/ttdGa1hctb – Cathy Russon (@cathyrusson) 29 novembre 2021

Hinckley était incrédule, interprétant les déclarations précédentes de William Argie lors de l’interrogatoire principal comme une atteinte à la personnalité de Maureen. Il a souligné le témoignage selon lequel Argie a exprimé à plusieurs reprises le désir de tuer Maureen. Il a suggéré à Argie d’utiliser la carte de débit de Maureen dans un Dunkin Donuts sur le chemin du casino et d’obtenir une chambre d’hôtel au casino. Argie a nié cela, bien qu’il ait reconnu avoir pris la voiture et le téléphone portable de sa femme.

Argie était litigieux, bien que sous-estimé, lors du contre-interrogatoire. Exemple concret ? Quand Hinckley a fait griller Argie sur la soi-disant trouvaille de Maureen morte par suicide.

« Comprenez-vous ce que signifie « coin », monsieur ? » dit Argie, insistant sur le fait qu’ils l’avaient trouvée retenue par une ligature près de la table de chevet.

« Comprenez-vous le concept d’un nœud coulant ? » a dit plus tard Argie.

Répondant à la question de Hinckley, il a nié avoir abandonné le corps de sa femme décédée.

Mais le procureur Heather Cherniske dépeint William Argie comme un homme vindicatif, qui blâmait à tort sa femme pour tous ses problèmes personnels. Le défendeur faisait face à une dette croissante, était incapable d’occuper un emploi, était en retard dans les paiements de voiture, faisait face à une reprise de possession et a discuté du dépôt de bilan, a déclaré Cherniske dans ses déclarations d’ouverture. Il a parlé de vouloir tuer sa femme et de faire passer cela pour un suicide, a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, Maureen planifiait sa vie après le mariage, avait passé un entretien pour un nouvel emploi mieux rémunéré la veille de sa mort et discutait de son projet de vivre avec ses enfants.

Les amis de William Argie ont témoigné qu’il avait répété à plusieurs reprises qu’il voulait tuer sa femme.

Jim Timbas a déclaré qu’Argie avait évoqué l’existence d’une police d’assurance-vie de 400 000 $ sur Maureen Argie et lui avait demandé de la tuer pour la moitié de l’argent. Timbas a dit qu’il a refusé.

Témoignage accablant : un ami a déclaré que l’accusé Bill Argie lui avait demandé d’aider à tuer sa femme Maureen Argie. #AllegedWifeStrangler pic.twitter.com/iGUcUVpkUB – Réseau Law&Crime (@LawCrimeNetwork) 2 décembre 2021

« Il a souvent dit qu’il serait mieux sans elle, oui, il l’a fait », a déclaré Timbas.

Selon un ami, Bill Argie voulait que la mort de sa femme ressemble à un suicide. #AllegedWifeStrangler pic.twitter.com/eyZXvgNOpt – Réseau Law&Crime (@LawCrimeNetwork) 2 décembre 2021

Argie a parlé de tuer Maureen et d’emmener les enfants, et ne voulait pas payer de pension alimentaire, ami Dan Larochelle témoigné.

« S’il ne le faisait pas, il embaucherait quelqu’un », a déclaré Larochelle.

Les deux parties ont classé leur cas vendredi. Les arguments de clôture sont fixés pour lundi.

[Screenshot via Law&Crime Network]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]