Le procureur réclame la disqualification et l’amende de Torrent pour désobéissance

02/12/2021 à 16:00 CET

JG Albalat

Le procureur réclame un an et huit mois d’interdiction et 30.000 euros d’amende pour l’actuel « ministre » d’Empresa et ancien président du Parlement, Roger torrent, pour un prétendu crime de désobéissance en ayant autorisé le traitement de deux résolutions en faveur du droit à l’autodétermination et contre la Monarchie, ignorant ainsi les avertissements de la Cour constitutionnelle (TC). La même peine s’applique à ses anciens collègues à la Table de la Chambre catalane Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat), Tandis que pour Adriana Delgado (ERC) demande un an et quatre mois et une amende de 24 000 euros.

Le tribunal de grande instance a admis avoir traité la plainte présentée par le parquet supérieur de Catalogne en mars 2020, estimant que les faits détaillés dans le ministère public présentaient « a priori une comparution en justice », bien qu’il ait averti que, avec sa résolution, non il ne l’a fait ne pas assumer ou tenir pour acquis « du tout » leurs évaluations. Il y a quelques jours, la juge de la Cour supérieure de justice de Catalogne, Maria Eugènia Alegret, a conclu l’enquête, laissant les quatre accusés à un pas du procès.

Avant de déposer la plainte, le TC a convenu à l’unanimité d’exiger de l’accusation qu’elle étudie si Torrent et ses collègues du conseil d’administration avaient commis un crime de désobéissance pour avoir admis le traitement de deux résolutions au Parlement, en octobre 2019, dans celles qui revendiquaient le droit de l’autodétermination et reprochait au roi. Les deux textes ont été contestés par le gouvernement espagnol.