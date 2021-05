Le procureur William McManus admet avoir abandonné les accusations en échange de relations sexuelles ⋆ .

Un procureur du Tennessee a plaidé mardi coupable d’avoir rejeté des affaires pénales contre un accusé en échange de relations sexuelles. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental du Tennessee a annoncé que William E. McManus, Jr., 50 ans, a admis avoir sollicité un pot-de-vin en décembre 2018.

Le bureau pour lequel McManus travaillait s’occupe des poursuites pénales dans les comtés de Washington, Unicoi, Carter et Johnson. Ces comtés se trouvent dans l’extrême est du Tennessee, près de Johnson City.

Extrait d’un communiqué de presse du DOJ:

Dans le cadre de l’accord sur le plaidoyer déposé, McManus a admis que, tout en agissant en sa qualité de procureur adjoint du district judiciaire du premier district judiciaire, il avait rejeté et radié les accusations de vol à l’étalage et de possession de méthamphétamine en instance devant la Cour des sessions du comté de Washington, Tennessee, en échange contre un acte sexuel commercial avec une personne avec laquelle il s’était précédemment livré à des actes sexuels commerciaux. La peine maximale pour l’infraction est une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et une amende maximale de 250 000 $.

Un accord de plaidoyer au dossier de la Cour fédérale contient une récitation de certains des faits pertinents:

a) À tout moment pertinent, le défendeur était employé comme procureur adjoint du district judiciaire du premier district judiciaire et poursuivait des affaires pénales en cours dans le comté de Washington, Tennessee.

b) À tout moment pertinent, le bureau du procureur de district a reçu plus de 10 000 dollars par an d’aide du gouvernement fédéral sous forme de subventions.

c) En décembre 2018 ou vers cette date, des accusations criminelles étaient pendantes contre JJ devant la Sessions Court du comté de Washington, Tennessee pour vol à l’étalage et possession de méthamphétamine.

d) Le défendeur s’était déjà livré à des actes sexuels commerciaux avec JJ

e) Le défendeur, agissant de manière corrompue, a sollicité un acte sexuel commercial avec JJ en échange du rejet des accusations en instance contre JJ devant la Cour des sessions du comté de Washington, Tennessee, plutôt que de payer JJ pour des relations sexuelles comme le défendeur l’avait fait auparavant.

f) Le rejet des accusations portées contre JJ était une chose de valeur de 5 000 $ ou plus.