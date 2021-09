Le prodige d’Arsenal, Charlie Patino, embarrasse Phil Jones et Dean Henderson lors du match des moins de 23 ans contre Manchester United en tant que “joueur de l’académie le plus talentueux de tous les temps”

in

Rappelez-vous le nom, Charlie Patino… parce que Phil Jones et Dean Henderson le feront certainement.

Le jeune de 17 ans, qui a été pressenti pour devenir un grand par l’éclaireur qui a découvert Jack Wilshere, a humilié le duo Man United lors d’un affrontement des moins de 23 ans dimanche.

Patino échappe au tacle de Jones avec une facilité sans faille

Le jeune de 17 ans a ensuite délicieusement bu devant Henderson

Il a récupéré le ballon de l’intérieur de la moitié de terrain de United avant de se lancer dans une course folle devant trois défenseurs – dont Jones – et de passer magnifiquement devant Henderson.

Et le gardien de but est resté apparemment abasourdi alors qu’il réagissait après que le ballon ait touché le filet.

C’était un objectif qui a prouvé pourquoi il Patino est si apprécié au club du nord de Londres.

L’académie d’Arsenal a produit Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ces dernières années et Patino serait la prochaine superstar en devenir.

On prétend qu’il est sur le point d’être intégré à la première équipe d’Arsenal, rejoignant la paire de collègues de l’académie James Olayinka et Tim Akinola.

Le milieu de terrain Patino a déjà reçu la plus haute facturation, étant surnommé le plus grand talent du club pour son âge par le même homme qui a découvert Wilshere en tant que jeune joueur.

Le recruteur d’Arsenal, Brian Stapeleton, l’a repéré à l’âge de 11 ans et il ne fait aucun doute qu’il deviendra un nom connu du football britannique.

“De toutes les années où j’ai été recruteur, c’est le meilleur enfant que j’aie jamais vu”, a déclaré Stapleton, qui a assuré qu’il était signé après l’avoir vu en action pour Luton Town.

« J’ai eu un tuyau sur Charlie d’un gars, alors je suis allé là-bas et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il avait 11 ans et je pense qu’il jouait dans les moins de 13 ans, et j’étais comme « wow ».

.

Patino est pressenti pour un avenir radieux à Arsenal

« Sa première touche était incroyable, sa vision, sa conscience de l’espace. Il était bien au-dessus de ses années, il était sur une autre planète que n’importe qui d’autre sur le terrain.

« J’ai téléphoné à mon chef de département à Arsenal à l’époque, Sean O’Connor. Il m’a demandé ce que je pensais et j’ai dit : ‘Eh bien, je ne reviendrai plus. Je n’ai plus besoin d’en voir, vous devez signer ce gamin tout de suite.

Stapleton a ajouté : « Sean O’Connor a découvert Jack Wilshere et il m’a dit que Charlie était le meilleur joueur qui ait jamais franchi les portes de Hale End.

“Le gamin a tellement de potentiel, mais il n’est pas encore là.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.