Le prodige de la lutte Gable Steveson dit qu’il pourrait remporter le titre des poids lourds de l’UFC seulement 18 mois après avoir remporté l’or olympique alors que Ben Askren dit qu’il serait « imbattable »

Gable Steveson peut faire à peu près tout ce qu’il veut après avoir remporté l’or olympique en lutte libre poids lourd cet été.

Les deux destinations naturelles pour Steveson sont la WWE – où Kurt Angle a trouvé un grand succès et de l’argent après avoir réalisé le même exploit aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 – et l’UFC où d’autres médaillés d’or olympiques comme Henry Cejudo ont prospéré.

Gable Steveson a le monde à ses pieds

Dans une interview avec MMA Fighting cette semaine, Steveson a confirmé qu’il était très intéressé par la conquête du monde du MMA.

« Très certainement, je suis un fan de combat », a-t-il déclaré. « Qui ne voudrait pas être l’homme le plus méchant de la planète ? Qui ne voudrait pas détenir cette ceinture de championnat UFC ?

« Je détiens la médaille d’or et je suis le plus mauvais lutteur de la planète. Pourquoi ne voudrais-je pas aller là-bas et être le plus mauvais champion des poids lourds de l’UFC ?

“J’ai envoyé ce tweet à Dana [White]. Je suis sûr qu’il l’a vu, je suis sûr que quelqu’un de son bureau l’a attrapé. Mais comme je l’ai dit, toutes les options seront ouvertes.

En plus d’essayer d’attirer l’attention du patron de l’UFC White, Steveson a également suscité l’intérêt du président de la WWE Vince McMahon sur Twitter.

L’ancien Bellator et champion des poids mi-moyens ONE Ben Askren, qui a également terminé sa carrière à l’UFC, est l’un des lutteurs les plus décorés de sa génération dans le jeu MMA.

Le combattant maintenant à la retraite a fait l’éloge de Steveson, suggérant qu’avec seulement 18 mois d’entraînement approprié, il serait imbattable.

“J’ai vu le tweet de Ben Askren et je le crois aussi”, a déclaré Steveson. «Je crois qu’avec mes compétences de lutte et mes compétences de frappe, je peux être le champion en moins de 18 mois.

“Je peux aller là-bas et dominer mon chemin dans le domaine des poids lourds.”

Le domaine des poids lourds est plein de tueurs comme Francis Ngannou, Cyril Gane, Stipe Miocic et c’est sans même considérer le discutable GOAT Jon Jones qui se cache et attend ses débuts chez les poids lourds.

Pourtant, Steveson a les références de lutte pour nier n’importe quel homme. En plus de cela, c’est un menaçant et explosif de 260 livres. S’il peut frapper comme il lutte, qui peut vivre avec ça ?

WWE

Le fait d’avoir Stephanie McMahon à ses côtés à la télévision a instantanément fait apparaître Gable Steveson comme le gros problème qu’il est

Brock Lesnar était également un champion de la division 1 de la NCAA comme Steveson. Il n’a même pas remporté l’or olympique et il a quand même réussi à remporter le titre des poids lourds de l’UFC.

Steveson a de nombreuses caractéristiques de Lesnar et Angle qui font de lui une perspective alléchante à la fois pour l’UFC et la WWE. Le joueur de 21 ans a déjà travaillé en étroite collaboration avec la WWE et son frère, Bobby, s’entraîne déjà dans leur Performance Center.

Beaucoup pensent qu’il est déjà lié à la WWE, mais Steveson laisse la porte à l’UFC fermement ouverte.

Brock Lesnar a combattu pour la dernière fois en 2016