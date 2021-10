Khamzat Chimaev est enfin de retour en action ce week-end à l’UFC 267, 13 mois après son dernier combat.

Le Suédois avait remporté un record de trois combats en l’espace de seulement 66 jours – tous des arrêts – alors que le phénomène commençait à se faire un nom à l’UFC, mais un épisode de COVID et des complications avec son rétablissement ont vraiment fait reculer Chimaev.

Khamzat Chimaev était la star révolutionnaire de l’UFC en 2020

L’homme de 27 ans, qui est en fait né en Russie, a dû affronter Leon Edwards à trois reprises, mais COVID a empêché que cela se produise.

Plus tôt cette année, Chimaev y a participé avec le compatriote d’Edwards, Darren Till, en ligne.

« Dis-le-moi où tu veux, je me battrai frère. Nous nous battrons. Les mecs de merde parlent trop mais nous devrons montrer un vrai combat, frère », a déclaré Chimaev à Till lors d’un échange sur Instagram plus tôt cette année.

« Oh ouais, je vais te combattre. Bien sûr, vous savez que je le ferai. Mais tu sais que je t’ai battu, n’est-ce pas ? Tu sais que je t’ai battu facilement. Tu sais ça. Vous le savez, dit Till.

Darren Till de Liverpool a perdu quatre de ses cinq derniers combats

Till a eu du mal à l’UFC ces derniers temps. Il a semblé à une victoire d’un tir au titre contre le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya pendant un certain temps, mais l’ancien challenger du titre des poids welters a perdu quatre de ses cinq derniers, y compris les deux derniers de suite.

S’exprimant sur Fight Island avant son combat avec Li Jingliang, Chimaev a déclaré qu’il préférait aider Till maintenant.

« Non, j’aime ce gars, en fait », a récemment déclaré Chimaev à BT Sport. « Il est amusant. Un drôle de gars. Et je suis désolé pour lui pour le dernier combat, il a perdu. Il a perdu de nombreux combats la dernière fois. Je pense qu’il est bon, mais qu’il doit s’entraîner plus dur…

« Non, mais s’il veut venir à Stockholm, il est le bienvenu », a ajouté Chimaev. «Je lui ai dit, je peux t’aider avec ta lutte ou quelque chose comme ça. Et nous pouvons nous entraîner, nous pouvons nous entraîner.

Till a perdu assez largement contre Derek Brunson la dernière fois et le joueur de 27 ans est maintenant dans une position où il doit changer certaines choses s’il veut faire bonne impression à 185 livres.

Si Chimaev gagne ce week-end, il se dirigera presque certainement vers un adversaire classé lors de sa prochaine sortie et le train de battage médiatique pourra revenir sur les rails.