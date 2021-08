Le prodige de l’UFC Khamzat Chimaev révèle des problèmes avec Khabib Nurmagomedov après la chute de Twitter

Khamzat Chimaev est l’une des étoiles montantes les plus rapides de l’UFC, mais même lui ne veut pas contrarier le légendaire Khabib Nurmagomedov.

Les Russes se sont disputés à propos des commentaires faits en ligne concernant le “écrasement” de Khabib par Chimaev.

Chimaev et Khabib n’ont pas été d’accord

Alors que la paire a traversé une période difficile, Chimaev a décidé de réparer les choses avec l’ancien champion des poids légers de l’UFC à la retraite.

Comme il l’explique, tout cela n’a été qu’un malentendu et il ne voulait rien dire de personnel dans ses commentaires.

“Un gars écrit quelque chose sur moi comme” Khabib va ​​vous écraser “, et je réponds pour ce gars, mais c’était mon erreur parce que je réponds à ce gars conneries que personne ne connaît”, a déclaré Chimaev à Frontkick.online.

« Je lui réponds s’il veut me défoncer, je vais le défoncer aussi. [I answered] comme ça parce que je suis un vrai homme et je vais répondre comme ça. Si quelqu’un dit qu’il va vous écraser, que voulez-vous que je dise ?

GETTY

Chimaev devait affronter Leon Edwards en 2020 et début 2021, mais COVID a fait échouer cela

« Il a dit : ‘Khabib va ​​vous écraser’, et dans ma tête, si quelqu’un dit qu’il va vous écraser, bien sûr, je vais répondre : ‘Personne ne va m’écraser. Je vais écraser tout le monde.

« Si tu es un vrai homme, tu dois penser comme ça, [unless] vous êtes un poulet, vous ne pouvez pas rester debout. Parfois tu oublies que tu es célèbre, et je deviens célèbre comme la veille, et parfois encore et tu te réveilles en pensant que c’est la vie normale pour toi.

Chimaev a connu une ascension très rapide vers la gloire à l’UFC. Le joueur de 27 ans a une fiche de 9-0 dans sa carrière à l’UFC, mais a fait la une des journaux après avoir terminé deux adversaires en l’espace de 10 jours sur Fight Island.

Il éliminerait ensuite 56 jours plus tard pour enregistrer les séquences de victoires les plus rapides de deux et trois combats de l’histoire de l’UFC.

. – .

Chimaev est l’un des prospects les plus terrifiants de l’UFC

Ses neuf victoires ont été des soumissions ou des KO et sa légende a grandi très rapidement.

Pourtant, il ne voulait pas offenser Khabib. Il dit qu’il aime The Eagle et ressent un lien avec lui en raison de leurs origines et de leurs croyances.

“Ce gars, je l’admirais au début et je l’admire toujours parce qu’il est devenu un champion et qu’il est l’un des meilleurs combattants du monde”, a déclaré Chimaev.

« Les gens pensent que je le déteste, mais je l’aime parce qu’il est musulman. Je suis musulman.

« C’est pareil, comme s’il venait d’un village comme moi, du même pays. Petite république comme la Tchétchénie, le Daghestan, comme ça c’est toujours pareil. J’ai beaucoup de frères du Daghestan, et oui, je suis musulman, il est musulman – alhamdulillah.

Khabib est peut-être à la retraite, mais est toujours impliqué dans la carrière de ses proches

Chimaev a traversé une période difficile depuis son étirement record à la suite de COVID.

L’UFC a tenté de reprogrammer son combat contre Edwards à trois reprises avant que des complications dans le rétablissement de Chimaev ne les obligent à quitter le combat.

“Borz” fera son retour dans l’octogone contre le Chinois Li Jingliang à l’UFC 267, qui devrait avoir lieu sur Fight Island.