Le prodige de Manchester City, Phil Foden, “ doit aller lentement ” à l’entraînement contre le prétendant au joueur de la saison Ruben Dias

La star de Manchester City, Ruben Dias, a admis qu’il avait amené Phil Foden à aller “ lentement ” avec lui à l’entraînement.

Le jeune talent a connu une saison fulgurante pour l’équipe de Pep Guardiola alors qu’ils recherchent un triplé célèbre.

Foden a marqué les buts gagnants lors des deux matches de quart de finale contre Dortmund alors qu’il continue son ascension vers le sommet

City est à la recherche de la gloire en Premier League et en Ligue des champions, mais une finale de la Coupe Carabao est la première contre Tottenham dimanche.

Foden est susceptible d’être un facteur clé, en particulier après les récentes démonstrations contre le Borussia Dortmund en Europe et Aston Villa dans la ligue, qui a déplacé le club à moins de huit points de la reprise du titre de Premier League.

Et tandis que ses coéquipiers apprécient ses efforts sur le terrain, l’international anglais de 20 ans, qui pourrait se diriger vers le Championnat d’Europe cet été, lui permet de se détendre à l’entraînement.

Le défenseur Dias a déclaré: «C’est un talent spécial. Il est toujours motivé et on ne le voit jamais descendre du genre «ça ne va pas bien pour moi» ou «j’ai ce problème ou ce problème».

Dias a été l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League cette saison et même il déteste affronter Foden

«Il sait très bien ce qu’il vise et quand on a un joueur de cette qualité et avec cet état d’esprit, il est très difficile de ne pas réussir.

“Il sait, contre moi, il doit aller lentement!”

Dias lui-même a été une grande partie du succès de City et un membre influent de leur défense améliorée.

Signé de Benfica cet été pour environ 62 millions de livres sterling, il a joué un rôle clé aux côtés de John Stones dans la défense de Guardiola.

Dias et Stones se sont avérés être un excellent défenseur central de la Premier League cette saison

Si bien que ses performances ont été qu’il est considéré comme un prétendant au titre de joueur de l’année.

Le Portugais, cependant, se concentre uniquement sur la victoire de trophées et ne pense pas à un prix individuel.

Il a déclaré: «Les nominations ne sont pas encore terminées, mais le fait d’en parler en ces termes est un immense privilège pour moi.

«C’est quelque chose qui me fait du bien, me fait sentir que mon travail est bien fait mais, essentiellement, ce que cela me dit, c’est que l’équipe a du succès.

. – .

Guardiola doit énormément à Dias pour le succès de City cette saison

«Pour moi, être sur cette liste, en particulier en tant que défenseur, cela ne peut que signifier que l’équipe a gagné et a eu du succès. C’est pour moi la chose la plus importante.

«Si vous me disiez que” lors de votre première année en Premier League, vous pouvez gagner le joueur de l’année “, ce serait incroyable.

«Mais ce que je veux vraiment dans ma première année, c’est de gagner la Premier League. Ce serait ma plus grande réussite.