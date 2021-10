Le prodige des buteurs belges Charles De Ketelaere a été assisté de Kevin De Bruyne, de Gianluigi Donnarumma et pourrait être le remplaçant de Roberto Firmino à Liverpool.

Marquer votre premier but international pour votre pays après avoir reçu une passe de Kevin De Bruyne et la noix de muscade de Gianluigi Donnarumma, c’est ce dont on rêve, n’est-ce pas ?

Eh bien, pour Charles De Ketelaere, c’était une réalité.

GETTY

Charles De Ketelaere pourrait-il rejoindre son coéquipier belge, Kevin De Bruyne, en Premier League ?

Le joueur de 20 ans, qui joue son club de football pour le Club de Bruges, a ouvert son compte pour la Belgique lors de leur défaite en séries éliminatoires pour la troisième place contre l’Italie en Ligue des Nations dimanche.

Sa finition intelligente, à travers les jambes du gardien italien, a poussé les gens à rechercher frénétiquement sur Google qui était le buteur aux cheveux blonds.

Les observateurs passionnés d’obscurs matches de Ligue des champions l’ont peut-être reconnu lors de son match contre le PSG le mois dernier – un match dans lequel son équipe a vaillamment réussi à faire match nul 1-1.

Il a également joué dans l’élite belge, marquant quatre buts et fournissant deux passes décisives en 10 matchs cette campagne, qui l’aurait vu attirer l’attention de deux des grands garçons de la Premier League.

Avec de nombreux clubs européens, Liverpool et Manchester United seraient intéressés par le meneur de jeu polyvalent, capable de jouer en tant qu’attaquant, sur l’aile ou même au milieu de terrain central.

Peut-être que l’équipe de Jurgen Klopp serait la destination qui lui conviendrait le plus, ayant joué comme un « faux neuf » à certains moments la saison dernière.

GETTY

Le jeune a joué en Ligue des champions contre le PSG plus tôt cette saison

Le jeune de 6 pieds 4 pouces a déjà 97 apparitions professionnelles à son actif, et l’expert du football européen de talkSPORT, Andy Brassell, pense qu’il devrait rester à Bruges et poursuivre son développement, malgré l’intérêt d’ailleurs.

« Il a beaucoup de potentiel », a déclaré Brassell sur Hawksbee et Jacobs. « Je suis vraiment intéressé de voir ce qu’il peut faire pour le reste de la Ligue des champions.

« Le déménagement dans l’un des plus grands clubs d’Europe est trop tôt. Cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas, bien sûr.

« Ils vont l’acheter, le prêter, etc. Nous avons déjà tout entendu.

«Je pense qu’il est très bien placé au Club de Bruges, un club qui est compétitif, qui remporte des trophées, qui est de plus en plus compétitif en Ligue des Champions, assez courageux pour jouer contre les meilleures équipes.

« Vous regardez le match nul qu’ils ont obtenu avec le Paris Saint-Germain. Il a été excellent dans ce match, De Ketelaere.

De Ketelaere a déjà marqué quatre fois dans l’élite belge cette saison

« Je pense qu’être là-bas pendant au moins un an serait un vrai plus pour lui et vraiment bon pour son développement. »

Cependant, il ne sera pas bon marché, le légendaire milieu de terrain du Club de Bruges Gert Verheyen déclarant que les clubs devraient débourser un montant « sans précédent » pour obtenir ses services.

Même si tel est le cas, il semble inévitable que quelqu’un paie l’argent et fasse de De Ketelaere la prochaine superstar belge de la Premier League.

SPÉCIAL PARI ANGLETERRE vs HONGRIE – OBTENEZ 50 £ DE PARIS GRATUITS LORSQUE VOUS PARIEZ 10 £ AVEC SKY BET