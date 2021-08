Le prodige du Bayern Munich Jamal Musiala aide son ancien club

Jamal Musiala a réalisé une excellente saison dernière au Bayern Munich et a prouvé que le club bavarois peut compter sur lui dans les années à venir. Aujourd’hui, le jeune fait preuve d’une grande conscience sociale et d’une grande responsabilité en aidant son ancien club, le City Central FC à Southampton, à organiser un tournoi de football.

Southampton, en tant que ville, a été durement touchée par le Corona, et il existe des problèmes majeurs de pauvreté, de drogue, de prostitution et de chômage élevé. Le but de la coupe n’est pas d’ordre financier. Musiala veut enseigner aux filles et aux garçons (U7, U8, U9 et U11) des valeurs telles que le respect, la responsabilité et la gratitude. Il veut également les aider à s’éloigner de la triste réalité que vivent les enfants à Southampton.

Musiala a dit à Bild que c’était génial de les voir s’amuser autant. “Les valeurs qu’ils ont apprises là-bas les aideront à grandir en tant que personnes et joueurs, quel que soit le sport qu’ils finissent par choisir – et cela m’a rendu très heureux. J’ai pu redonner quelque chose à la communauté où j’ai commencé ma carrière en Angleterre.

Dragos Cavasdan, président de Central City, était très heureux que le tournoi ait eu lieu, déclarant : « Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants de connaître ce garçon. Outre ses qualités de footballeur, qui sont exceptionnelles, la façon dont il s’exprime dans les interviews et se comporte sur le terrain me donne l’espoir qu’il y a encore des gens sensés et bien pensés dans le football.

Jamal Musiala a ajouté qu’il espère pouvoir organiser ce tournoi chaque année.