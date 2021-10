Le prodige du Borussia Dortmund idolâtre Steven Gerrard et pourrait être vu en Premier League la saison prochaine

Considéré comme l’un des meilleurs adolescents du monde du football, Jude Bellingham du Borussia Dortmund a à juste titre des clubs formant une file d’attente ordonnée pour le signer.

S’étant imposé comme une star de la Bundesliga, marquant sept buts en 61 apparitions, ainsi qu’affichant l’excellence en Ligue des champions, il n’est pas surprenant que certaines des meilleures équipes européennes soient intéressées.

.

Bellingham s’épanouit du côté allemand du Borussia Dortmund

Le directeur du département des licences des joueurs de Dortmund, Sebastian Kehl, a confirmé que Liverpool était l’un des clubs prêts à affronter le joueur de 18 ans.

« Il y a beaucoup d’intérêt autour de Jude Bellingham, pas seulement Liverpool. »

Néanmoins, tous les yeux seront levés pour savoir si Bellingham arrivera en Premier League et d’ici là, voici cinq choses que vous ne savez peut-être pas sur cette sensation très demandée…

LE MAILLOT N°22

Jude Bellingham choisit de porter le n°22 car il met en évidence sa capacité à jouer à plusieurs postes.

Le club d’enfance de Birmingham City lui a dit dès son plus jeune âge qu’il n’avait pas besoin de se limiter à un seul rôle et qu’il pourrait être un n°4, (milieu de terrain titulaire) n°8 (milieu de terrain box-to-box) et n°10 (milieu offensif) et jouez chaque poste au même niveau.

Et à quoi correspondent 4 + 8 + 10 ? Le 22 magique !

Le responsable du développement de Birmingham, Mike Dodds, a déclaré à talkSPORT 2 : « Nous pensons que vous [in conversation with Bellingham] peut être un 22′. « Ses yeux se sont illuminés et nous savions que nous l’avions accroché depuis lors.

« Il a fait ses débuts à Birmingham City et le jeune Jude a dit » Je veux que mon numéro d’équipe soit le numéro 22 « et a dit la même chose à Dortmund. »

En l’honneur du jeune garçon brillant, qui a principalement sauvé les Bleus de la relégation, le club a décidé de retirer le numéro de maillot qu’il portait lors de la saison 2019/2020.

Le club dit qu’il est « approprié » de retirer le numéro en reconnaissance des qualités de Bellingham, dans l’espoir que le geste puisse inspirer la prochaine génération de talents à St Andrew’s.

.

Bellingham était un enfant populaire à Birmingham – le club a même retiré son maillot n°22 à son départ

OH, FRERE

Le frère cadet de Bellingham, Jobe est également un footballeur qui prospère actuellement dans l’équipe U18 de Birmingham, marquant trois buts en cinq apparitions.

Le joueur de 16 ans n’a pas encore fait ses débuts seniors pour les Blues, mais a été inclus dans l’équipe de Lee Bowyer pour les matchs de Coupe de la Ligue contre Colchester et Fulham en août.

Instagram

Son frère cadet, Jobe, semble suivre ses traces

LES IDOLES

Bellingham n’a pas une mais deux idoles de deux énormes clubs de Premier League qu’il admire, l’ancien homme de Manchester United Wayne Rooney et la légende de Liverpool Steven Gerrard.

Tout en participant à la séance de questions-réponses sur Instagram, un fan a posé des questions sur son idole d’enfance dans laquelle le milieu de terrain a répondu avec une image de Rooney.

Instagram

Bellingham a dit qu’il aimait regarder Rooney jouer

Bellingham avait visité la base d’entraînement de United à Carrington et avait été courtisé par les géants de la Premier League qui avaient fait une offre dans la fenêtre de transfert de janvier – pour être repoussé.

De nombreux fans de Liverpool seront ravis d’apprendre que Bellingham a révélé qu’il voudrait échanger des chemises avec leur héros Gerrard.

Bellingham a déclaré: « Stevie G, facilement pour être juste. En fait, non, ce n’est pas facile, je pense que lui ou Rooney sont définitivement proches.

«Mais je pense que j’irais avec Gerrard, cependant. Le n°8, position similaire à la mienne, alors oui, j’irais probablement avec lui.

.

Bellingham aimerait échanger des chemises avec la légende de Liverpool Steven Gerrard.

LE PREMIER POSTE

Le jeune de 18 ans est définitivement populaire sur les réseaux sociaux car il a un nombre impressionnant de 1,8 million de followers sur Instagram !

Son tout premier message nous ramène à un jeune Jude jouant avec l’équipe U16 à St George’s Park en 2018.

Instagram

Young Jude en vedette dans un match U16 en Angleterre.

À la fin de 2018, Bellingham a disputé sept matchs, marqué quatre buts et dirigé l’équipe des moins de 16 ans.

Avance rapide jusqu’à nos jours, Bellingham a été présenté avec l’homme du match pour sa performance palpitante au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne contre Ingolstadt.

Instagram

Bellingham remporte le titre d’Homme du match pour ses meilleures performances au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne.

LE PLUS JEUNE JAMAIS

Bellingham est clairement le visage des jeunes performants, d’autant plus qu’il a reçu d’innombrables récompenses pour avoir été le plus jeune de tous les temps.

À l’âge de 16 ans et 38 jours, Bellingham est devenu le plus jeune joueur de l’équipe première de Birmingham City, battant le record de Trevor Francis qui avait duré 39 ans.

Il est ensuite devenu le plus jeune buteur de l’histoire à seulement 16 ans et 63 jours après avoir battu Stoke 2-1 avec les Blues.

Pour terminer sa foulée à Birmingham City en beauté, Bellingham a été nommé à la fois apprenti du championnat de l’année et jeune joueur de la saison EFL.

Son jeune record ne s’arrête pas là, lorsque Bellingham rejoint le Borussia Dortmund et affronte la Lazio en phase de groupes à l’âge de 17 ans et 113 jours, il devient le plus jeune Anglais à débuter un match de Ligue des champions, battant le record précédemment établi par Phil Foden.

Les honneurs ont continué à venir du côté du football international, Bellingham est devenu le plus jeune joueur à apparaître pour l’Angleterre U21 et à 17 ans et 136 jours, il est devenu le troisième plus jeune international d’Angleterre; seuls Theo Walcott et Wayne Rooney étaient apparus à un plus jeune âge

Enfin et surtout, à l’âge de 17 ans et 349 jours, il est devenu à la fois le plus jeune Anglais à disputer un tournoi majeur et le plus jeune de toutes nationalités à disputer un championnat d’Europe.

.

Bellingham a disputé huit matches avec l’équipe nationale d’Angleterre.

Echange de chemise

Echange de chemise de Darren Bent – Épisode 2 : Anton Ferdinand

AUGMENTER

L’étoile montante de Leicester idolâtre Vardy et pourrait passer de super-sous à as de départ

SPECTACLE D’HORREUR

Qu’est-il arrivé à Harry Kane ? Les statistiques de l’attaquant des Spurs cette saison sont accablantes

TÊTE

« L’homme est une honte ! Les plus gros moments de perte de tête que talkSPORT ait jamais vu

COÉQUIPE

Wilshere révèle le meilleur entraîneur, la pire commode et qui avait le plus mauvais goût musical

résumer

Liverpool aime Ole au volant, « exercice d’incendie » à United et Antonio dans Matrix