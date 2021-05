Le producteur After Life de Netflix a été retiré à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle et la star Ricky Gervais a répondu

En plus d’After Life, Charlie Hanson a eu une longue carrière de producteur. Il s’est associé à Ricky Gervais sur Extras, Derek et Life’s Too Short, entre autres. Il a également participé à une variété d’autres projets, dont Birds Of A Feature, Desmond’s et Reggie Perrin.

Au cours des dernières années, Hollywood et l’industrie du divertissement dans son ensemble ont commencé à s’attaquer aux inégalités de longue date et à une culture qui a historiquement gardé le silence sur l’inconduite sexuelle. Plusieurs grands noms se sont retrouvés en prison et des dizaines d’autres ne travaillent plus après des allégations de comportement abusif, de conduite inappropriée et bien pire.