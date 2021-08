Le producteur d’Aquaman 2 refuse de licencier Amber Heard

producteur d’Aquaman 2 refuse de licencier Amber Heard | PA

Malgré l’immense controverse, le producteur de Aquaman 2 refuse de licencier la célèbre actrice Amber Heard, c’est vrai, après tant d’agitation, il semble que des problèmes continuent de la hanter et la vie du réalisateur Johnny Depp.

Tout semble garantir que le producteur Peter Safran a confirmé que l’actrice Amber Heard ne sera pas mis à la porte d’Aquaman 2 pour les polémiques juridiques auxquelles il est confronté avec son ex-partenaire Johnny Depp.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Johnny Depp a été licencié de la saga cinématographique Fantastic Beasts pour la bataille juridique controversée qu’il joue aux côtés de son ex-partenaire Amber Heard.

Cela peut vous intéresser: Johnny Depp gagne un procès contre Civil Liberties Union

Pour cette raison, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exiger que l’actrice subisse le même sort dans le film Aquaman 2, où elle incarne le personnage de Mera.

Pourtant, tout semble indiquer que la campagne médiatique qui existe sur les réseaux sociaux contre l’actrice n’aura aucun effet, puisqu’elle continuera à faire partie du casting du film réalisé par James Wan.

Au moins, cela a été confirmé par le producteur Peter Safran dans le récent épisode du podcast Hero Nation de Deadline.

Honnêtement, je ne pense pas que nous allons jamais réagir à la simple pression des fans. Nous ne pouvons que faire de notre mieux pour le film. On a l’impression que ça vient de James Wan, Jason Momoa et aussi Amber Heard. C’est vraiment ce que c’est », a déclaré le producteur d’Aquaman and the Lost Kingdom.

De plus, le producteur de la suite tant attendue d’Aquaman a déclaré qu’il n’était pas étranger à ce qui se passait sur Twitter concernant l’actrice.

Cependant, je commente que ni lui ni la production ne peuvent prendre au sérieux ou accepter tout ce que les fans demandent, comme ils doivent d’abord voir pour le bien-être du film.

Cela peut vous intéresser: 5 films HBO Max considérés comme un joyau

On n’est pas étranger à ce qui se passe sur Twitter, mais cela ne signifie pas que vous devez tout prendre au sérieux ou accepter tout ce qu’ils demandent. Nous devons juste faire ce qu’il faut et c’est là que nous en sommes », a conclu Peter Safran.

A noter que ses déclarations n’ont pas été bien accueillies par les fans, qui ont même récolté des millions de signatures pour la faire virer.

D’autre part, Aquaman and the Lost Kingdom a sa première prévue pour le 16 décembre 2022.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Malheureusement, le film a été éclipsé par Amber Heard et sa controverse avec Johnny Depp et malgré cela, l’actrice continuera à faire partie du projet, que cela dérange ou non les fans.

Maintenant, il ne reste plus qu’à espérer ce qu’il adviendra de sa carrière, car comme les fans de la franchise ont été ignorés, il est fort probable que ses ventes au box-office soient vraiment déchirantes.

Laissant le sujet un peu en retrait, il y a plusieurs semaines à travers les réseaux sociaux, Amber Heard a annoncé être devenue maman pour la première fois d’une fille, grâce à un ventre loué.

Cela peut vous intéresser : Fantaisie ! Elsa Jean porte un joli costume de Père Noël

C’était jeudi 1er juillet dernier, qu’il dévoilait le visage de sa petite fille et déchaînait la tendresse sur son compte Instagram.

Je suis tellement excitée de partager cette nouvelle avec vous. »« Il y a quatre ans, j’ai décidé que je voulais avoir un enfant. Je voulais le faire à ma façon. »

Bien avant que la nouvelle n’éclate, l’actrice a fait référence à son retour dans Aquaman 2 avec une incroyable photo d’elle en tant que Mera.