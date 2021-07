Le producteur de Black Adam rend les super pouvoirs de The Rock absolument épiques

Le vélo Pokémon ne coûte pas un million de dollars dans le monde réel. Image : La société Pokémon Pour célébrer le million d’abonnés Twitter, The Pokémon Company a maintenant recréé le doux vélo des jeux de première génération, Red and Blue, et leurs remakes. Quelqu’un obtiendra réellement cette chose ! Dans le jeu, le vélo est […] More