Le producteur de Castlevania Netflix intente une action en justice après avoir été exclu de la série dérivée

Les ennuis se préparent…

par Liam Doolin il y a 2 minutes

Il semble y avoir un drame autour de la série animée à succès de Netflix Castlevania (encore une fois). Suite à la controverse liée au créateur de la série Warren Ellis – qui a été retiré du projet l’année dernière en raison de diverses allégations, le producteur Adi Shankar fait désormais la une des journaux.

Shankar ne sera apparemment pas impliqué dans le spin-off de Castlevania, Rondo of Blood. Selon The Hollywood Reporter, une action en justice a été déposée en son nom devant la Cour supérieure de Los Angeles – avec des allégations selon lesquelles le producteur Kevin Kolde “a concocté un stratagème” pour étendre la série de Castlevania sans l’implication de Shankar et augmenter ses propres bénéfices.

Shankar affirme qu’il y a eu un accord verbal entre les parties – garantissant qu’il continuerait à être impliqué de manière créative dans les futurs projets Castlevania et recevrait une participation de 33%. Shankar a été confirmé en tant que producteur des prochaines adaptations de jeux vidéo de Netflix d’Assassin’s Creed et Devil May Cry, il sera donc intéressant de voir comment cette affaire se déroule.

Le projet dérivé Castlevania de Netflix se déroule en 1792 en France et met en vedette Richter Belmont et Maria Renard.

