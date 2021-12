Le producteur de ‘Cello’ Lee Nelson sur le tournage en Arabie saoudite

L’industrie cinématographique naissante de l’Arabie saoudite est à l’honneur cette semaine grâce à l’édition inaugurale du Festival international du film de la mer Rouge à Djeddah, qui se déroule jusqu’au 15 décembre.

Peu de productions internationales s’étaient aventurées dans le désert saoudien pour tourner avant cette année, qui a vu le premier véritable afflux de projets de grande envergure, tels que le film d’action Gerard Butler Kandahar et le blockbuster d’action de 100 millions de dollars Desert Warrior.

Un autre film basé en Arabie saoudite est Cello, le film d’horreur en anglais et en arabe de Jeremy Irons et Tobin Bell du réalisateur Saw Darren Lynn Bousman.

Mais comment ce projet apparemment américain a-t-il fini par tourner dans le Royaume ? Et pour les personnes impliquées – l’équipage étant un gang véritablement international – comment s’est passée cette expérience ? Le producteur Lee Nelson d’Envision Media Arts révèle tout ci-dessous.

DATE LIMITE : Comment Cello a-t-il fini par tourner en Arabie saoudite ?

LEE NELSON : Le projet a en fait été conçu pour être tourné en Arabie saoudite, il ne s’agissait donc pas d’une décision arbitraire ou d’un budget. Ils étaient intéressés à en faire une production ‘Hollywoodienne’, faute d’un meilleur mot. Ils ont signé un réalisateur américain, Darren Lynn Bousman, et il m’a appelé et m’a demandé de le produire. J’ai dit oui.

DATE LIMITE: Le film a été conçu et écrit par Turki Al Alshikh, qui est une figure de premier plan en Arabie saoudite et détient le rôle d’Autorité générale du divertissement dans le pays. Parlez-nous de lui…

NELSON : Je vais répondre à la question à titre d’anecdote : lorsque Darren et moi avons voyagé pour la première fois, nous l’avons rencontré [Al Alshikh] pour peaufiner le script. Nous nous sommes assis dans son salon et avons commencé à nous lancer dans la création. Darren a essentiellement vu tous les films, il connaît incroyablement bien les films, il n’y a presque aucune référence que vous pouvez jeter qu’il ne sait pas. Et s’il ne l’a pas vu, le lendemain matin, il arrivera et il l’a vu. Turki c’est pareil. Les deux lançaient des références à d’obscurs films indépendants. C’était incroyable à quel point Turki est branché pour filmer, et l’entreprise, il voulait que tout soit de premier ordre.

Violoncelle

Alamiya

Turki est incroyablement bien connecté, il a également des millions de followers sur Instagram. J’ai marché avec lui dans la rue à Riyad et les gens l’arrêtaient pour dire « bonjour », c’est un peu une rockstar là-bas.

DATE LIMITE : Vous avez réuni un équipage assez international.

NELSON : J’ai dit « Hollywood » tout à l’heure, mais nous étions vraiment internationaux. Notre directeur de la photographie Maxime Alexandre est italien, le premier AD est franco-libanais [Toufic Khreich]. Les effets visuels étaient canadiens de Montréal. Notre équipement venait de Dubaï, de Tunisie, de Vancouver. Nous avons attiré des gens de partout, c’était les Nations Unies du cinéma.

DATE LIMITE : Qu’en est-il localement depuis l’Arabie saoudite ?

NELSON : Notre chef décorateur Ahmed Baageel était saoudien, je retravaillerais avec lui dans une minute. Beaucoup de nos autres chefs de département venaient de l’étranger, mais nous nous sommes ensuite rapprochés autant que possible des locaux. Nous avions une productrice déléguée, Marie-Lynn Nasrallah, du Liban, qui a aidé à trouver toute l’équipe dont nous avions besoin dans la région.

Surtout, nous travaillions avec la société de production saoudienne Alamiya, qui a fourni toute l’infrastructure locale. Ils sont très établis, possèdent leurs propres caméras, je pense que c’est une entreprise de 40 ans mais c’est leur premier film, la plupart de leur expérience est dans les événements en direct et la diffusion.

DATE LIMITE : Dans quelle mesure vous êtes-vous impliqué avec le gouvernement ou le conseil du film ?

NELSON : Je n’avais aucune relation avec le gouvernement. Parce que le film était déjà financé quand je suis arrivé, je n’ai pas beaucoup d’idées sur leur implication.

DATE LIMITE : Le projet a-t-il bénéficié d’un soutien du gouvernement ou d’incitations fiscales ?

NELSON : Je ne pense pas qu’ils l’aient fait parce que je pense que leur programme d’incitatifs fiscaux est toujours en cours d’élaboration. Personne de la commission du film n’est venu pour le tournage.

DATE LIMITE : Parlez-moi un peu plus de l’expérience de tournage, quelle était l’ambiance ?

NELSON : L’ambiance était géniale. Les gens étaient si accueillants et aimants. Il était facile de travailler avec tout le monde, si les gens ne parlaient pas anglais, nous trouverions un moyen de communiquer avec les traducteurs, que nous avions autour de nous. Je veux y retourner, c’était une bonne expérience.

Si vous étiez sur notre plateau à Riyad, vous auriez pensé que vous étiez sur le plateau d’une émission à Los Angeles – tout le monde portait des vêtements normaux, les filles étaient en crop tops et débardeurs, nous avions une productrice déléguée, c’est juste ressemblait à un ensemble régulier.

DATE LIMITE: En ce qui concerne l’Arabie saoudite, vous devez tenir compte du côté éthique des choses, y a-t-il eu des réticences de votre part, de votre casting ou de votre équipe, compte tenu de la situation des droits de l’homme là-bas ?

NELSON : Cela m’a fait réfléchir. J’avais l’impression qu’il valait mieux s’engager que ne pas s’engager. Ce n’était pas nous qui emmenions de l’argent américain là-bas, c’était nous qui faisions un film « western » avec leur argent. Avoir été là-bas, avoir connu les gens et leur accueil, et tout ce qu’ils font pour améliorer leur bilan en matière de droits de l’homme… Je pense que c’était bon à voir.

DATE LIMITE : Souhaitez-vous tirer à nouveau là-bas ?

NELSON : Oui, nous avons deux ou trois choses que nous examinons. Quelque chose avec un réalisateur avec qui nous avons fait un film intitulé Girl, Chad Faust, et un projet intitulé Ballistic, qui se déroule en Amérique et en Afghanistan, mais une partie pourrait être réalisée en Arabie saoudite.