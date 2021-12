Le producteur de CNN et ancien membre du personnel de Chris Cuomo arrêté pour avoir prétendument incité des mineurs à avoir des relations sexuelles

CNN a suspendu l’un de ses employés à la suite d’un acte d’accusation fédéral l’accusant d’avoir contraint des parents à autoriser leurs filles mineures à se livrer à des activités sexuelles chez lui.

John Griffin, qui, selon son profil LinkedIn, est un producteur principal de l’émission phare du matin de CNN « New Day », a été arrêté vendredi par le FBI après avoir été inculpé par un grand jury du Vermont « de trois chefs d’accusation d’utilisation d’une installation de commerce interétatique pour tenter d’inciter des mineurs à se livrer à des activités sexuelles illégales.

« Selon l’acte d’accusation, d’avril à juillet 2020, Griffin a utilisé les applications de messagerie Kik et Google Hangouts pour communiquer avec des personnes prétendant être les parents de filles mineures, leur faisant comprendre, entre autres idées, qu’une » femme est une femme indépendamment de de son âge », et que les femmes devraient être sexuellement asservies et inférieures aux hommes », a écrit le bureau du procureur américain du Vermont dans un communiqué. « Sur ces plateformes de communication, Griffin a cherché à persuader les parents de lui permettre d’entraîner leurs filles à être sexuellement soumises. En juin 2020, Griffin a informé une mère de filles de 9 et 13 ans que la responsabilité de la mère était de veiller à ce que sa fille aînée a été » correctement formée « .

« Griffin a ensuite transféré plus de 3 000 $ à la mère pour des billets d’avion afin que la mère et sa fille de 9 ans puissent voler du Nevada à l’aéroport Logan de Boston. La mère et l’enfant se sont rendus à Boston en juillet 2020, où Griffin les a récupérés à sa Tesla et les a conduits à sa maison de Ludlow. À la maison, la fille a reçu l’ordre de se livrer et s’est livrée à une activité sexuelle illégale », indique le communiqué.

Selon le bureau du procureur américain du Vermont, l’employé de CNN, âgé de 44 ans, « a tenté d’inciter deux autres enfants sur Internet à se livrer à des activités sexuelles » et en avril 2020, il « a proposé de participer à une » session de formation virtuelle « . au cours d’une conversation vidéo dans laquelle il demanderait à la mère et à sa fille de 14 ans de retirer leurs vêtements et de se toucher sous sa direction. »

De plus, Griffin « a proposé à une prétendue mère d’une fille de 16 ans de faire un » petit voyage mère-fille « à la maison de ski Griffin’s Ludlow pour un entraînement sexuel impliquant l’enfant » en juin 2020.

Le compte Twitter vérifié de Griffin s’identifie également comme « écrivain, père, responsable technique ». Le pédophile accusé travaillait pour CNN depuis 2013. Le temps de Griffin en tant que producteur principal pour « New Day » de CNN coïncide en partie avec le mandat du présentateur licencié Chris Cuomo en tant que présentateur de l’émission du matin avant de prendre la tête de « Cuomo Primetime ».

« Nous prenons les accusations portées contre M. Griffin incroyablement au sérieux », a déclaré un porte-parole de CNN à Fox News. « Nous n’avons appris son arrestation que cet après-midi et l’avons suspendu en attendant l’enquête. »

L’inculpation du producteur de CNN est intervenue moins d’une semaine après que le réseau a licencié sa star aux heures de grande écoute Chris Cuomo après qu’une nouvelle allégation d’inconduite sexuelle ait émergé contre le présentateur au sujet d’un comportement présumé qui aurait eu lieu sur un autre réseau, ce qu’il a nié. Cela faisait suite au premier accusateur de Cuomo, la productrice de télévision vétéran Shelley Ross, qui s’est manifestée en septembre et a affirmé qu’il lui avait attrapé la fesse lors d’une fonction de travail en 2005 alors que les deux travaillaient à ABC News.

Cuomo avait déjà été suspendu à la suite des révélations accablantes qui ont émergé de l’enquête du procureur général de New York sur son frère, révélant que l’ancre était beaucoup plus impliquée dans le bureau du gouverneur qu’on ne le pensait auparavant.

Des documents ont montré que Cuomo s’était appuyé sur ses propres sources médiatiques pour trouver des informations sur les accusateurs de son frère.