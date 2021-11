Le producteur de Dexter révèle à quoi ressemblait sa fin pour la série originale – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La fin de Dexter a suscité beaucoup de controverse et divisé les fans. La série est de retour avec New Blood, une suite qui reprend l’histoire du tueur en série 10 ans plus tard. Clyde Phillips, qui a servi de showrunner de la série originale et a repris son rôle dans la nouvelle fiction, a révélé que Dexter avait un résultat différent de celui diffusé.

La production dirigée par Michael C. Hall s’est terminée avec la fuite de Dexter dans l’Oregon pour travailler comme bûcheron après avoir simulé sa mort et laissé son fils derrière lui. Dans une interview avec EW, Phillips a révélé à quoi aurait ressemblé sa fin pour Dexter.

« Ma fin personnelle à la série était qu’il a été exécuté pour ses crimes. Il est allongé sur la table et à l’extérieur de la fenêtre se trouvent toutes les personnes qu’il a tuées. C’était dans sa tête. Je n’en ai jamais parlé à personne », a-t-il avoué.

Phillips est d’accord avec les fans et a également déjà été en désaccord avec la fin diffusée. «Je ressens la même chose que Michael et la plupart des gens. Je ne pense pas qu’il ait pu me satisfaire. Aussi, je pense, cela a brisé une certaine confiance avec le public que nous avions construit dans les premières années. Ce fut un échec. Soyons francs. Si vous recherchez sur Google « les 10 pires séries finales de tous les temps », Dexter figurera sur chaque liste. Les gens étaient très déçus », a-t-il avoué à ..

En ce qui concerne Dexter: New Blood, Phillips a promis que la fin de la suite ne décevra pas et créera beaucoup de buzz. La série peut être suivie via Paramount +.

