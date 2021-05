Le producteur de Disney répond à l’annulation de Blanche-Neige pour un baiser inapproprié – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’attraction Blanche-Neige de Disneyland Resort devrait-elle être annulée en raison du baiser non consensuel que le prince lui a donné? Pour l’un des producteurs Disney les plus expérimentés, non, car les changements culturels et le contexte de chaque époque ainsi que celui qui se déroule dans l’histoire doivent être pris en compte.

Jim Shull de Disney’s Imagineer a déclaré que vous devez prendre en compte le fait que les changements culturels se produisent au fil des décennies, vous devez donc reconnaître que dans le contexte de l’histoire sur laquelle le film est basé, le baiser est correct.

La fin originale mettait en vedette la méchante reine tombant à sa mort, un moment qui peut être terrifiant et choquant pour les jeunes enfants; Cependant, il a été décidé que cela se terminerait avec le prince charmant donnant un véritable baiser d’amour à la première princesse Disney pour la réveiller du sommeil éternel, après avoir été empoisonnée.

Les critiques ont augmenté après qu’un article écrit par les critiques de parcs à thème Katie Dowd et Julie Tremaine soit devenu viral, qualifiant la fin de dépassée et inappropriée pour la journée actuelle.

