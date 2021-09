Le producteur de Disney + s’excuse auprès de YouTuber pour avoir copié le travail de Tower Of Terror

La semaine dernière, YouTuber James St. Ogne, qui crée des vidéos pour la chaîne YouTube Art of Engineering, a avancé des allégations selon lesquelles la série Disney +, Behind the Attraction, avait utilisé certains des graphiques qu’il avait créés pour une vidéo sur la Twilight Zone Tower of Terreur dans le propre épisode de la série sur le trajet emblématique, et l’avait fait sans autorisation ni crédit. En regardant les graphiques utilisés dans les deux, il était difficile d’imaginer un scénario lorsque ceux utilisés dans Behind the Attraction n’étaient pas extraits de la vidéo YouTube originale, et il s’avère qu’ils l’étaient. Brian Volk-Weiss, producteur de Behind the Attraction a contacté St. Ogne et s’est excusé directement pour son travail qui s’est retrouvé dans la série. L’épisode devrait être mis à jour pour inclure Saint-Ogne dans le générique.