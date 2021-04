Le producteur de Drive To Survive dit que l’émission devait être une série réservée à Red Bull

Le producteur de Drive To Survive de Netflix a révélé que l’émission allait initialement être présentée uniquement après Red Bull pendant une saison complète de F1.

James Gay-Rees, qui a également produit l’énorme succès documentaire « Senna » en 2010, aux côtés d’autres biopics pour les footballeurs Cristiano Ronaldo et Diego Maradona et la chanteuse Amy Winehouse, a déclaré que ses premières réflexions autour de l’émission étaient basées sur Red Bull en particulier.

S’adressant au podcast In The Fast Lane dans une discussion plus large autour de la troisième série de la populaire émission Netflix, il a déclaré: «À un moment donné, je suis tombé sur des personnes de Red Bull lors d’un événement professionnel. Nous avons parlé de l’idée de faire une série orientée Red Bull.

«Mais ils ont dit qu’ils parlaient déjà à Netflix d’une série qui zoomerait sur le monde entier de la Formule 1.

«J’ai rencontré quelques équipes et je suis allé plusieurs fois à Abu Dhabi pour le projet. J’ai passé beaucoup de temps avec Red Bull en particulier mais aussi avec McLaren. Je connaissais beaucoup de gars à l’époque où j’ai fait «Senna». J’ai sauté un peu dans le monde.

Le troisième volet des docuseries populaires a été publié avant le début de la saison 2021, avec des épisodes montrant des regards en profondeur sur le crash d’horreur de Romain Grosjean à Bahreïn, le départ de Ferrari de Sebastian Vettel et la résurgence de Pierre Gasly dans le sport.

Gay-Rees a élaboré en disant que le spectacle dans son ensemble a été en mesure de mettre en lumière ce qui se passe réellement dans le paddock, donnant toute la perspective des pilotes en tant que personnes ainsi que des sportifs.

« Humaniser le sport, qui était vraiment notre mission, est un peu un cadeau car ce sont des êtres humains », a-t-il ajouté. «Ils forment un groupe diversifié et ils sont tous intéressants à leur manière.

«Normalement, ils ne retirent même pas leur casque, donc vous devez entrer dans le casque, pour ainsi dire, et déterminer qui sont ces personnes et qui sont les chefs d’équipe.

«Ils ont tous des espoirs et des rêves, ils ont tous des angoisses et des peurs comme nous tous. Donc, lorsque vous contextualisez cela et mettez ce qu’ils font – piloter ces avions à réaction sur quatre roues autour de ces circuits fous – dans un contexte humain, tout à coup, cela a un peu de sens.

Avec la confirmation de Gay-Rees qu’une quatrième série de Drive To Survive est déjà en préparation après la saison 2021, les premières indications sont qu’avec un peu de chance une bataille d’une saison entre Mercedes et Red Bull, un scénario encore meilleur pourrait être sur son chemin dans la série quatre. Nous ne pouvons pas l’attendre déjà.

