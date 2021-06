Le producteur de film pour la première fois de 98 ans de “La fille qui croit aux miracles” dit que sa vie est un miracle ⋆ .

L’homme de Gainesville Larry Jaffe produit son premier film. Photo gracieuseté du Gainsville Sun.

*Larry Jaffe mène une vie charmante, tranquille et miraculeuse. C’est un producteur de cinéma pour la première fois âgé de 98 ans et titulaire d’un curriculum vitae impressionnant. Il est diplômé de l’Université de Columbia avec une maîtrise en marketing et statistiques et un diplômé magna cum laude du Dartmouth College. Les deux diplômes l’ont propulsé dans une carrière florissante dans le marketing, tous financés par les Marines en raison de son service.

Aujourd’hui, Jaffé s’est aventuré dans la production de films basés sur la foi chrétienne. Son premier film, “The Girl Who Believes in Miracle”, a été créé avant Pâques et a rapporté 3,1 millions de dollars, comme le prétend le site Web The Numbers. Les stars de cinéma lauréates d’un Oscar® Mira Sorvino, gagnant Emmy® Pierre Coyote, et Kévin Sorbo. L’histoire se concentre sur la foi simple mais inébranlable de Sara Hopkins, jouée par Austyn Johnson, qui entend un sermon d’un prédicateur qui dit qu’avoir la foi peut déplacer des montagnes. Alors Sara met en œuvre la leçon du dimanche dans sa vie et commence à prier, et des miracles commencent à se produire dans sa petite ville endormie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il hésitait à financer un film chrétien même s’il est juif, il a répondu : « Absolument pas. Il se trouve que je suis juif, mais nos religions ont tellement de points communs. Il y a beaucoup dans ce film qui couvre les deux religions. C’est surtout un film familial, ainsi qu’un film chrétien. Notre intrigue principale concerne les miracles, mais nous avons une intrigue secondaire qui concerne la rédemption. La rédemption est très importante dans la religion chrétienne et juive.

Jaffé a grandi dans le Bronx, New York, et à l’adolescence, sa famille a déménagé à Stamford, Connecticut. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’est enrôlé dans les Marines et a servi comme membre de la Première Division. Puis, un jour fatidique, les Japonais ont attaqué son unité, et la mort était imminente : « On nous a dit que 90 % d’entre nous mourraient probablement au cours de cette mission », se souvient Jaffé. “Mais pendant que nous étions en route, la bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, alors notre navire a changé de cap”, dit-il. Les conséquences miraculeuses ont épargné la vie de Jaffe, et il a passé neuf mois en service d’occupation à Nagasaki en tant que quartier-maître d’une unité médicale de la marine américaine.

La foi et le miraculeux ne s’excluent pas mutuellement pour Jaffe, et il déclare qu’avoir la foi est « Très important pour moi. Je crois qu’il y a un paradis, un Dieu, et comme je regarde vers l’avenir, à 98 ans, il ne me reste plus trop d’années, j’espère en avoir quelques-unes, mais je pense que quand je passerai ce sera sur une autre expérience, ce ne sera pas une fin. C’est donc ma foi.

Jaffé croit que les gens devraient être ouverts à l’idée de miracles parce qu’ils se produisent, et il en a les recettes. Il raconte un autre incident qui a failli lui coûter la vie alors qu’il s’entraînait pour entrer dans les Marines. Il était dans la classe de formation supérieure à Quantico, en Virginie, une banlieue de Washington DC, lorsque le président Franklin Roosevelt est décédé en 1945. Le sergent-chef a retiré toute la classe de la formation pour participer à un programme pour le président Roosevelt décédé à DC lorsque le programme était terminé, son sergent-chef a demandé à tous les jeunes hommes d’un train de voyageurs de se rendre au domaine de Roosevelt pour son enterrement.

« Nous sommes montés dans le train, et c’était un voyage d’une nuit entière. J’ai à peine dormi assis sur mon siège. Quand nous sommes arrivés à l’arrêt local, le sergent-chef [told us] pour sortir et se laver. Dans mon état de somnolence, je suis sorti du mauvais côté. Je marchais sur la piste quand tout à coup, quelque chose est arrivé. Je ne sais pas d’où ça vient, [it] est venu me chercher et m’a mis sur le quai de la gare. Quelques secondes plus tard, le train express est passé par la voie sur laquelle je marchais, donc il y a eu un miracle. Mon père est décédé quelques mois plus tôt, c’était un homme très spécial et gentil, et je crois qu’il était mon ange qui m’a sauvé la vie », affirme Jaffé.

« J’avais la foi avant, et puis j’ai eu un événement réel qui prouve le fait qu’il y a un Dieu et qu’il y a des anges et que la mort n’est pas la fin. C’est donc tout naturellement que je me suis impliqué dans un film qui met l’accent sur les miracles.

Jaffé continue de répandre ses propres miracles et sa bonne volonté en utilisant les bénéfices du film pour financer une initiative qu’il a créée, Approche intégrée pour améliorer la santé et l’éducation dans les quartiers défavorisés, pour aider les pauvres et les nécessiteux d’East Gainesville, en Floride.

« Les films ne sont pas mon objectif final dans la vie. Mon objectif final dans la vie est d’essayer de réduire les disparités de revenus qui existent aujourd’hui et qui, selon moi, menacent le tissu même de notre démocratie. J’ai un plan qui consiste à aider les gens dans une communauté défavorisée de la naissance à la mort. Je veux apporter de l’aide et de l’éducation. Je crois que l’éducation est la grande opportunité de réduire les disparités de revenus », déclare Jaffé. “Mon espoir est de tirer suffisamment d’argent du cinéma pour investir dans l’amener les personnes vivant dans des communautés défavorisées au point où elles deviennent des villages dans lesquels les gens veulent vivre.”

Tout en réalisant lentement mais sûrement son rêve et continuera à produire davantage de films confessionnels à l’avenir. Cependant, un scénario qu’il envisage est centré sur l’explosion de Black Tom, considérée comme la première attaque terroriste contre les États-Unis le 30 juillet 1916, avant que le pays ne participe à la Première Guerre mondiale.

Mais en attendant, Jaffé veut que les gens profitent de son dernier travail d’amour, “The Girl Who Believes in Miracles”, qui est maintenant disponible sur des plateformes de streaming comme Amazon, DirecTV, Vudu et Dish.

Jaffé veut que les gens retiennent ce film parce que la foi est si critique dans nos vies que nous devons croire qu’il y a un Dieu qui a créé cet univers et est là pour nous aider. Par conséquent, nous devons vivre notre vie d’une manière qui reflète l’image de Dieu qui est en chacun de nous. « Chacun de nous devrait reconnaître notre importance et aimer son prochain comme il s’aime lui-même. Vous ressentez dans ce film à quel point il est important d’aider les autres », conclut-il à juste titre.

Pour plus d’informations, visitez www.thegirlwhobelievesinmiracles.com

