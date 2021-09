Le producteur de Flash confirme que le tournage est presque terminé 10z viral

Les caméras ont peut-être commencé à tourner fin avril, mais la plupart des choses dont nous avons entendu parler Le flash sont restés strictement confinés au domaine de la rumeur et de la spéculation. Le réalisateur Andy Muschietti et son équipe ont fait un excellent travail pour garder les choses secrètes, surtout si l’on considère la quantité de tournages extérieurs qui ont eu lieu.

Bien sûr, de nombreuses photos d’ensemble granuleuses ont été mises en ligne, mais nous n’avons toujours pas pu glaner de détails sur les clichés. Cependant, le réalisateur a partagé une série d’images teaser sur les réseaux sociaux, ce n’est donc pas comme si nous étions complètement affamés d’informations sur les débuts en solo tant attendus de Scarlet Speedster.

Le lot de rapports le plus récent a affirmé que la production se préparait à l’appeler un jour très prochainement, et cela a maintenant été confirmé par la productrice Barbara Muschietti sur Instagram, comme vous pouvez le voir ci-dessous.





Bien que cela signifie probablement qu’il est trop tôt pour s’attendre à des images au DC FanDome du mois prochain, cela ne devrait certainement pas non plus être exclu par un effort d’imagination. La perspective que Barry Allen d’Ezra Miller partage la vedette avec les versions de Batman de Michael Keaton et Ben Affleck dans le même film est une perspective alléchante, et c’est fait Le flash l’un des billets les plus chauds du DCEU.