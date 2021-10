Le producteur de ‘Good Morning America’ rend public son diagnostic de VIH

Le producteur de Good Morning America, Tony Morrison, a révélé qu’il était séropositif il y a quelques mois en août dans un essai, mais ce n’était pas du tout une décision facile. Morrison a déclaré à People qu’il connaissait son statut depuis au moins 8 ans et est allé sans en parler à beaucoup de gens – seuls ses amis proches et sa famille étaient au courant de sa vie. « C’est un peu controversé, mais personne dans ma famille, y compris ma mère, ne le savait jusqu’à ce que mon essai soit également publié », a-t-il déclaré au média.

Morrison a découvert qu’il était positif juste après avoir déménagé à New York de sa petite ville natale en Floride. Il venait juste de faire son coming out sur les réseaux sociaux et s’adaptait à son nouveau style de vie lorsqu’il a été secoué par les résultats d’un test à domicile. « C’était dévastateur et je ne savais pas vraiment où aller », se souvient-il. « Personne ne vous a vraiment dit quoi faire si vous obteniez un résultat positif. C’était juste un test, un test, un test, donc une partie de ce traumatisme consistait également à rechercher de l’aide sur Google et où trouver des soins de santé et des ressources. »

Il a décrit avoir ressenti de la terreur et de la honte face à son diagnostic, ne sachant pas ce que le VIH signifiait lorsqu’il était introduit dans son corps. Il dit qu’après être allé chez un médecin et avoir appris qu’il pouvait encore vivre une vie bien remplie avec des régimes médicamenteux appropriés, il a pu « désapprendre tout ce traumatisme et ensuite construire cette confiance que j’ai maintenant pour partager mon histoire ».

Depuis qu’il a révélé son secret de longue date, le lauréat d’un Emmy Award partage qu’il a reçu beaucoup de soutien et d’amour. « Tout le monde m’a tellement soutenu. J’entends le mot » fier « et je suis tellement soulagé que tant de gens aient tendu la main comme ils l’ont fait », dit-il. « Je pense que toutes les personnes avec qui j’ai déjà interagi ont tendu la main. Cela a été incroyablement bouleversant, mais cela m’affirme que c’était la bonne chose à faire. »

« Nous avons perdu toute une génération à cause du VIH/SIDA et toute cette autre génération de personnes à cause du COVID, et je pensais juste que c’était une chose tellement injuste de vivre dans la honte alors que j’avais cette deuxième chance de vivre en même temps », il explique.

Il ajoute: « J’ai juste une nouvelle confiance et une audace pour vivre pleinement la vie, et je pense que se pencher sur votre propre histoire le fait pour vous. » Il a clôturé son message en disant : « Cela fait simplement partie de qui je suis. C’est quelque chose avec lequel je vis. Mon diagnostic ne me définit pas, et je pense que c’est le message clé, qu’aucun diagnostic ne définit qui tu es. »