Le producteur de “Hellraiser” fait l’éloge du film de redémarrage “terrifiant” et “à couper le souffle”

Un film de redémarrage de Hellraiser est actuellement en production, et le producteur David S. Goyer l’a récemment qualifié de “terrifiant” et “à couper le souffle”. En parlant à Collider, Goyer a déclaré: “Nous sommes littéralement en train de le filmer en ce moment”, et a confirmé qu’ils prévoyaient d’en faire un long métrage R-rated. Il a esquivé une question sur la violence du nouveau film, mais a été acclamé par la façon dont il s’est déroulé jusqu’à présent.

“Je dirai que nous sommes revenus à la nouvelle originale pour le matériel source, nous honorons vraiment le travail de Clive”, a-t-il déclaré, annonçant ensuite le réalisateur “génial” du film, David Bruckner. “C’est en train de tourner. Les images sont terrifiantes et incroyables, et les Cénobites sont à couper le souffle.” On sait très peu de choses sur le nouveau film, mais il a déjà été rapporté qu’Odessa A’zion (Nashville, Netflix’s Love) joue le rôle principal. Une liste IMDB indique qu’elle représente Pinhead, l’antagoniste emblématique des franchises (ou protagoniste, selon votre point de vue), mais cela n’est pas confirmé. Le redémarrage de Hellraiser devrait être publié dans le courant de 2022, mais aucune date de première spécifique n’a été annoncée.

Bruckner est connu pour son travail sur des films tels que The Night House et The Ritual de Netflix, ainsi que pour avoir réalisé des segments dans les anthologies d’horreur V/H/S et Southbound. Le nouveau film Hellraiser est écrit par Ben Collins et Luke Piotrowski (Super Dark Times, The Night House) et devrait être un long métrage exclusif à Hulu. Bloody Disgusting cite Bruckner en disant que le film est “quelque chose d’une petite réimagination” qui restera aussi fidèle que possible à The Hellbound Heart, la nouvelle de Clive Barker qui a été l’inspiration et la source du Hellraiser original.

Notamment, en plus du nouveau film, une série télévisée Hellraiser est également en développement. Ce projet est dirigé par David Gordon Green (Halloween 2018), pour HBO Max. Green dirigera les épisodes pilotes, ainsi que “plusieurs autres épisodes initiaux”. Michael Dougherty (Krampus, Godzilla : le roi des monstres) écrit la série, aux côtés de Mark Verheiden (Swamp Thing 2019). Clive Barker sera le producteur exécutif de la série. Comme pour le nouveau film, il n’y a actuellement aucune date de première annoncée pour la nouvelle série Hellraiser. Il est également probable que les deux restent totalement séparés, étant donné qu’ils sont produits sur des services de streaming concurrents.