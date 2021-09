Le producteur de James Bond dit qu’Amazon gardera la franchise dans les cinémas .

in

Lorsqu’il a été annoncé pour la première fois qu’Amazon rachetait MGM dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards de dollars, James Bond était le prénom sur toutes les lèvres. C’était une réponse tout à fait compréhensible lorsque la franchise est confortablement la plus grande vache à lait du studio, et que l’ère Daniel Craig se termine imminente avec Pas le temps de mourir signifie que la prochaine itération de 007 est armée d’une table rase et d’un nouveau propriétaire.

C’est une situation pour le moins intéressante, et vous auriez pu régler votre montre sur des rumeurs sortant du bois selon lesquelles le service de streaming prévoyait tout un univers cinématographique rempli à craquer de retombées et d’émissions de télévision. Le seul problème est que les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson n’ont aucun intérêt à laisser tout cela se produire.

Le duo Eon Productions conserve toujours une énorme influence sur la direction créative de la série, du casting au marketing et à la distribution, il est donc réconfortant d’entendre Broccoli réitérer via Deadline qu’à sa connaissance, Amazon n’a pas l’intention de lancer de nouveaux films Bond. ailleurs qu’au théâtre.

«Nous nous sommes concentrés sur la réalisation des films pour une sortie en salles et je pense que c’est notre position. Amazon nous a certainement dit que les films seront des films de cinéma à l’avenir. Et nous verrons ce qui se passe.





PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour zoomer

La signature de « nous verrons ce qui se passera » pourrait être une source de préoccupation, surtout lorsque le duo Eon a déjà admis que la série d’espionnage de longue date est à un moment critique. Le suivant James Bond blockbuster sera soumis à un examen beaucoup plus intense que d’habitude, et il sera fascinant de voir comment tout cela se déroule.